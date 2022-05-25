Эксперты назвали худшие автомобили всех времен

Эксперты американского автомобильного онлайн-сервиса Edmunds составили рейтинг самых худших автомобилей всех времен.

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Так, на десятом месте находится дизельный Oldsmobile Cutlass Supreme 1979 года. У автомобиля был огромный список проблем с силовым агрегатом, в результате чего модель быстро сняли с производства. Девятое место занимает Trabant, выпускавшийся в Германии с 1957 по 1962 год. Кузов этого автомобиля был пластиковым и непрочным, а сама модель дорогой для покупателей. Кроме того, машина не разгонялась выше 100 км/час.

Восьмое и седьмое место в рейтинге у моделей Cadillac Cimarron и Edsel Corsair. Оба автомобиля отличались низким качеством и слишком высокой ценой. Шестое место занимает Saturn Ion, у которого часто отказывала коробка передач. Кроме того, из-за неисправности замка зажигания произошли более 30 ДТП, в которых погибло 13 человек.

На пятом и четвертом местах находятся Chevrolet Vega и Yugo. Первый отличался ненадежным двигателем и быстро ржавеющим кузовом, а второй — тесным салоном и отсутствием каких-либо систем безопасности.

Третье место занимает BMW Isetta. Этот трехколесный автомобиль оснащался тканевым люком и единственной дверью. Кроме того, у него отсутствовала задняя передача. На втором месте расположился Ford Mustang второго поколения. По мнению покупателей, автомобиль оснащался слабым двигателем, который не соответствовал образу спортивной машины.