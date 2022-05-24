За что ругают Haval Jolion: все минусы в одном тексте

Уже четвертый месяц подряд Haval Jolion возглавляет топ-10 самых продаваемых автомобилей в России. Как сообщает ixbt.com, в апреле было реализовано 350 машин. Издание отмечает, что обычно автомобили с такими показателями продаж не добираются до первой десятки, однако на этот раз, на фоне общего падения спроса, эти цифры оказались самыми высокими.
Компактный кроссовер Jolion выпускается китайской компанией Haval с 2020 года. В апреле 2021-го его производство было запущено на заводе в Туле, а месяцем позже стартовали российские продажи модели. Jolion быстро завоевал любовь покупателей в РФ, став бестселлером бренда.
Автомобиль построен на платформе L.E.M.O.N. — так же, как и другие кроссоверы Haval DaGou и H6. На него устанавливается бензиновый четырехцилиндровый турбомотор объемом 1,5-литра и мощностью 150 или 143 лошадиные силы. В России представлены машины с передним и полным приводом. Haval Jolion сменил в линейке бренда кроссовер H2, который выпускался около семи лет.
Учитывая популярность Jolion, неудивительно, что он собирает преимущественно положительные оценки экспертов и обычных автолюбителей. Но если даже на солнце есть пятна, чего можно ждать от обычной машины. Мы решили разобраться, какими недостатками отличается популярная модель.
Как пишет car.ru, у Haval Jolion отсутствует классическая автоматическая коробка передач. Автомобиль оснащен семиступенчатой роботизированной КПП с двойным цеплением мокрого типа. Для двух начальных комплектаций доступна версия с шестиступенчатой механикой, сообщает mobile-review.
Еще один минус заключается в том, что Jolion не оснащается атмосферным двигателем. В машине установлен турбированный мотор. А это говорит о том, что через 100-150 тыс. км придется очень внимательно следить за мотором.
На скорости в салоне слышны звуки с дороги и аэродинамические шумы. Особо явственно прослеживается гул покрышек, отмечает ngs.ru.
Мелкие и средние неровности подвеска проглатывает в целом хорошо, но иногда вибрация ощущается практически на ровном месте. А перед выбоинами и выступами с острыми гранями система подрессоривания оказалась беззащитна.
Детали для этой модели стоят недешево, особенно кузовные. Поэтому в процессе эксплуатации авто экономить не получится.
Водительское кресло в этом автомобиле однозначно неудобное. Подушка сиденья короткая, а запас регулировки по высоте чересчур мал. Угол наклона подушки вообще не регулируется.
В ходе тест-драйвов отмечаются и такие минусы, как слишком тонкий обод руля без приливов и сложности с открыванием водительской двери изнутри. Это можно сделать только дважды дернув за ручку: сначала отпирается центральный замок, а потом уже открывается дверца.
Багажник тоже оставляет желать лучшего. Он недостаточно вместителен, а ниши для хранения и крючки вообще не предусмотрены.
Кресла у Joilon слишком мягкие, и водитель с пассажирами проваливаются в них, как в старый диван. Как уже говорилось выше, короткая подушка водительского сиденья не дает устроиться комфортно. Все это исключает ощущения того, что вы находитесь в большом автомобиле высоко над землей.