За что ругают Haval Jolion: все минусы в одном тексте

Уже четвертый месяц подряд Haval Jolion возглавляет топ-10 самых продаваемых автомобилей в России. Как сообщает ixbt.com, в апреле было реализовано 350 машин. Издание отмечает, что обычно автомобили с такими показателями продаж не добираются до первой десятки, однако на этот раз, на фоне общего падения спроса, эти цифры оказались самыми высокими.

Фото: haval.ru haval.ru

Компактный кроссовер Jolion выпускается китайской компанией Haval с 2020 года. В апреле 2021-го его производство было запущено на заводе в Туле, а месяцем позже стартовали российские продажи модели. Jolion быстро завоевал любовь покупателей в РФ, став бестселлером бренда.

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Автомобиль построен на платформе L.E.M.O.N. — так же, как и другие кроссоверы Haval DaGou и H6. На него устанавливается бензиновый четырехцилиндровый турбомотор объемом 1,5-литра и мощностью 150 или 143 лошадиные силы. В России представлены машины с передним и полным приводом. Haval Jolion сменил в линейке бренда кроссовер H2, который выпускался около семи лет.

Учитывая популярность Jolion, неудивительно, что он собирает преимущественно положительные оценки экспертов и обычных автолюбителей. Но если даже на солнце есть пятна, чего можно ждать от обычной машины. Мы решили разобраться, какими недостатками отличается популярная модель.

1. Нет классической АКПП

Как пишет car.ru, у Haval Jolion отсутствует классическая автоматическая коробка передач. Автомобиль оснащен семиступенчатой роботизированной КПП с двойным цеплением мокрого типа. Для двух начальных комплектаций доступна версия с шестиступенчатой механикой, сообщает mobile-review.

2. Нет атмосферного двигателя

Еще один минус заключается в том, что Jolion не оснащается атмосферным двигателем. В машине установлен турбированный мотор. А это говорит о том, что через 100-150 тыс. км придется очень внимательно следить за мотором.

3. Плохая шумоизоляция

На скорости в салоне слышны звуки с дороги и аэродинамические шумы. Особо явственно прослеживается гул покрышек, отмечает ngs.ru.

4. Неидеальная подвеска

Мелкие и средние неровности подвеска проглатывает в целом хорошо, но иногда вибрация ощущается практически на ровном месте. А перед выбоинами и выступами с острыми гранями система подрессоривания оказалась беззащитна.

5. Дорогие запчасти

Детали для этой модели стоят недешево, особенно кузовные. Поэтому в процессе эксплуатации авто экономить не получится.

6. Недостатки внутри салона

Водительское кресло в этом автомобиле однозначно неудобное. Подушка сиденья короткая, а запас регулировки по высоте чересчур мал. Угол наклона подушки вообще не регулируется.

В ходе тест-драйвов отмечаются и такие минусы, как слишком тонкий обод руля без приливов и сложности с открыванием водительской двери изнутри. Это можно сделать только дважды дернув за ручку: сначала отпирается центральный замок, а потом уже открывается дверца.

7. Маленький багажник

Багажник тоже оставляет желать лучшего. Он недостаточно вместителен, а ниши для хранения и крючки вообще не предусмотрены.

8. Некроссоверная посадка