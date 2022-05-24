Аэрография на авто: популярные темы и стоимость работ

Аэрография – одно из направлений тюнинга. Многие автомобилисты предпочитают именно такой вариант, чтобы задать своей машине индивидуальный стиль. Мастер может разрисовать не только кузов, но также и колесные диски, запаски. Рассмотрим самые интересные и востребованные темы для аэрографии.

Фото: ТАСС ТАСС

Актуальные темы. Наиболее популярной темой в области аэрографии являются «Дикие животные». Чаще всего водители заказывают тигров, пантер, медведей, а вот собаки менее востребованы.

Видео дня

Второе место по популярности занимают красивые природные пейзажи, а также города.

На третьем месте – абстракция. Абстракцию выбирают те, кто просто хочет украсить машину, не преследуя определенной тематики.

Цена аэрографии. Стоимость аэрографии колеблется в разном диапазоне. Цена складывается из учета сложности рисунка, места его нанесения, площади покрытия.

Чем больше будет присутствовать в рисунке мелких деталей, тем дороже будет результат. Аэрография на капоте обойдется дороже, чем изображение на боках автомобиля. Стоимость работ в среднем варьируется от 20 000 до 200 000 рублей. Эксклюзивные варианты могут стоить еще дороже.

Советы специалистов. Специалисты не советуют разрисовывать только капот, в этом случае рисунок будет выглядеть незаконченным, к тому же, это будет смотреться, как наклейка.

Аэрография эффектнее визуализируется на задней части машины, задних крыльях. Если задействуется капот, то изображение должно переходить на крылья и двери.

Аэрография не наносится на поврежденные участки, следовательно поверхность авто должна быть в порядке. Скрыть имеющийся дефект покрытия, царапину с помощью аэрографии не получится. В этом случае лучше выбрать пленку.

При выборе аэрографической студии следует обращать внимание на условия, в которых работают мастера. Должно быть соответствующее место и оборудование. В достойной студии работает не один художник, есть механики, арматурщики, маляры. Необходимо посмотреть примеры готовых работ. Полный цикл работ займет от 3-х до 14-ти дней.

Принимая решение нанести на авто какое-либо изображение, важно учесть, что продать транспортное средство, с нанесенным на него художеством, будет сложнее, поскольку аэрография – дело сугубо индивидуальное.