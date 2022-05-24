Названы самые ликвидные автомобили в России

Трехлетние автомобили марок Toyota и Volkswagen массового сегмента оказались самыми выгодными для перепродажи на российском рынке, выяснила «Газета.Ru». Остаточная стоимость формируется из нескольких составляющих спроса, имиджа, надежности и доступности запчастей, говорят эксперты. Какие автомобили выгоднее всего покупать, рассчитывая на выгодную сделку потом, — в материале «Газеты.Ru».

Фото: ТАСС ТАСС

Самыми ликвидными автомобилями на вторичном рынке России в массовом сегменте являются модели Mazda 3, Skoda Kodiaq и Toyota RAV4. Об этом говорится в исследовании экспертов проекта «Правильная цена» и аналитического агентства «Автостат Инфо», подготовленного специально для «Газеты.Ru». За отчетные три года эти модели не только не потеряли в цене, но и выросли –стоимость этих автомобилей с учетом амортизации выросла более чем на 13% от начальных ценников.

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«Остаточная стоимость трехлетних автомобилей с пробегом, как показывает наше исследование, существенно превышает цены на эти же модели по прайс-листу в год их производства, — отметила в беседе с «Газетой.Ru» генеральный директор компании «Правильная цена» Татьяна Абрамова. –



Такая ситуация сложилась из-за дефицита новых автомобилей, который был вызван отсутствием необходимых для производства микрочипов. Из-за этого цены на новые автомобили выросли. Вслед за ними увеличились и цены на авто с пробегом».

Какую машину вырвут из рук перекупы

Алина Джусь/«Газета.Ru»

Тройку лидеров класса компактных кроссоверов полностью сформировали машины японских брендов: Toyota RAV4, Mitsubishi ASX и Suzuki Jimny. А самыми ликвидными среднеразмерными кроссоверами и внедорожниками стали Skoda Kodiaq, Volkswagen Touareg и Toyota Fortuner.

В массовом сегменте самыми выгодными для перепродажи оказались автомобили марок Toyota – пять моделей этого японского бренда заняли лидирующие позиции в разных классах. Вторым стал Volkswagen, а третье место поделили между собой бренды Kia, Skoda и Mitsubishi.

Среди премиальных моделей лидером по величине остаточной стоимости стал внедорожник Mercedes-Benz G-Class. Через три года, прошедшие с момента его продажи, остаточная стоимость машины оказалась на 22% выше изначального ценника. Второй самой ликвидной моделью стал Porsche Cayenne, тройку лидеров замкнул Mini Cooper. В целом в премиальном классе гораздо меньше моделей превысили показатель в 100%, чем в массовом сегменте.

В премиум-сегменте самые ликвидные машины у Audi и Volvo, Mercedes-Benz, Mini и Porsche.

Алина Джусь/«Газета.Ru»

Что помогает сохранить цену

Остаточная стоимость формируется из нескольких составляющих и прежде всего от спроса на подобные модели на вторичном рынке, объясняет независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.

«Возьмем трехлетние BMW 3-Series и Alfa Romeo Giulia: первую можно продать гораздо проще, быстрее и дороже, хотя это очень близкие по концепции автомобили», – говорит Бургазлиев в беседе с «Газетой.Ru».

Другая переменная – стоимость запчастей и обслуживания. В России детали для редкой модели Alfa Romeo, к примеру, обойдутся гораздо дороже, чем для BMW. Еще одна составляющая остаточной стоимости заключается в спросе на конкретные модели автомобилей у угонщиков, отмечает Сергей Бургазлиев.

По словам эксперта, в России отмечается высокий спрос на автомобили среднего ценового сегмента 2018-го и 2019 года выпуска.

«Сейчас самые ликвидные – это автомобили премиум-марок в возрасте от 3 до 4 лет с небольшим пробегом (до 60 тыс. километров), которые эксплуатировались в городских условиях и обслуживались у официального дилера, с одним владельцем и прозрачной историей страховок», – отмечает Бургазлиев.

Новый автомобиль был хорошей инвестицией в прошлом году, говорит собеседник. К маю этого года цены на вторичном рынке стали ниже, но и количество предложений снизилось из-за большого спроса, такая ситуация продлится как минимум ближайшие 2,5 месяца, полагает эксперт.

«Большую роль в остаточной стоимости автомобилей играют маркетинговые истории компаний об их надежности – такие, как у Toyota и других японских брендов, которые больше ценятся и считаются надежнее остальных»,– говорит руководитель экспертного центра «Автокриминалист» Максим Шелков.

По мнению Шелкова, в условиях неопределенности на рынке из-за геополитической ситуации никакой автомобиль – новый или подержанный – рассматривать в качестве инвестиции не стоит.