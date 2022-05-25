Электромобилям предрекли резкое подорожание

Повышение цен на бензин является одной из существенных причин, по которой многие покупатели делают выбор в пользу электрокаров. С приобретением батарейных моделей владельцы планируют компенсировать рост стоимости топлива. Однако цены на электромобили тоже не стоят на месте. Из-за удорожания комплектующих и проблем с поставками производители электрокаров вынуждены повышать и стоимость своей продукции. Эксперты прогнозируют, что нехватка сырья приведет к существенному подорожанию всех электрокаров уже к 2026 году.

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В связи с ростом стоимости большинства комплектующих Ford и General Motors пересчитали свои затраты на 2022 год. Обе компании практически удвоили сумму (до четырех и пяти миллиардов долларов), которую заложили на покупку сырьевых товаров. Вице-президент исследовательской компании E Source Сэм Джаффе считает, что нехватка ключевых компонентов приведет к тому, что в 2026 году стоимость аккумуляторных элементов вырастет на 22 процента.

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Повальное стремление к электрификации приведет к катастрофическому недостатку лития. В последние годы по мере развития электрического транспорта цены на батарейные компоненты снижались, достигнув 128 долларов за киловатт-часа. Однако к 2026 году специалисты прогнозируют рост стоимости элементов до 138 долларов. Такое развитие событий косвенно подтверждают генеральные директора Volvo и Stellantis, которые заявили, что в ближайшие годы мир ожидает дефицит с поставками аккумуляторов.

Мировая добыча лития пока не успевает за резким повышением спроса на материал, а инвесторы не считают целесообразным вкладывать средства в новые проекты. В связи с этим единственным решением возникшей проблемы станет повышение цен на электромобили. К примеру, стоимость Tesla Model 3 за год выросла на 23 процента -- с 38 190 до 46 990 долларов. Повысила цены на свои электрогрузовики и компания Rivian. За минувший год R1T вырос на 17 процентов, достигнув 78 975 долларов, а R1S — на 20 процентов, до 84 000 долларов.