Как «на глаз» определить некачественное топливо

Автоэксперт Игорь Моржаретто считает, что качество топлива чаще всего можно определить «на глаз» — по внешнему виду автомобильной заправки (АЗС). Об этом он рассказал изданию iReactor.

Фото: Игорь Зарембо/РИА «Новости» Игорь Зарембо/РИА «Новости»

«Качество топлива легко определить по внешнему виду заправки. Должно быть понятно, что люди потратили на оформление комплекса большие деньги и не собираются «смыться» отсюда. АЗС должна быть чистой, оснащенной современным раздаточным комплексом топлива. У заправки должны быть услуги, кафе, небольшой магазин или хотя бы чистый туалет», - пояснил Игорь Моржаретто.

Автоэксперт полагает, что нельзя определить качество бензина или дизельного топлива при помощи метода «чистого листа», когда бумагу смачивают в бензине и смотрят, остаются ли на ней разводы или нет. В реальности для проведения экспериментов нужно иметь специальное оборудование.