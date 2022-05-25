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2 часа назад

Автоэксперт Моржаретто рассказал, как «на глаз» определить некачественное топливо

Газета.Ru

Автоэксперт Игорь Моржаретто считает, что качество топлива чаще всего можно определить «на глаз» — по внешнему виду автомобильной заправки (АЗС). Об этом он рассказал изданию iReactor.

Как «на глаз» определить некачественное топливо
Фото: Игорь Зарембо/РИА «Новости»Игорь Зарембо/РИА «Новости»

«Качество топлива легко определить по внешнему виду заправки. Должно быть понятно, что люди потратили на оформление комплекса большие деньги и не собираются «смыться» отсюда. АЗС должна быть чистой, оснащенной современным раздаточным комплексом топлива. У заправки должны быть услуги, кафе, небольшой магазин или хотя бы чистый туалет», - пояснил Игорь Моржаретто.

Автоэксперт полагает, что нельзя определить качество бензина или дизельного топлива при помощи метода «чистого листа», когда бумагу смачивают в бензине и смотрят, остаются ли на ней разводы или нет. В реальности для проведения экспериментов нужно иметь специальное оборудование.

Ранее сообщалось, что владельцы десятков автомобилей пожаловались на поломки своих машин после посещения АЗС в китайском городе Ханьчжун. Оказалось, их машины заправили водой.

Автоэксперт,Игорь Моржаретто,
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