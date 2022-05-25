Чем лучше промыть систему охлаждения

Промывка системы охлаждения мотора может показаться трудновыполнимой, но провести ее можно самостоятельно. Для этого в некоторых случаях не требуется приобретение профессиональных составов.
Система охлаждения мотора в автомобиле - одна из самых важных, так как определяет стабильную работу силового агрегата. По этой причине она нуждается в более внимательном обслуживании и уходе, в частности - в периодической промывке. Данная процедура становится наиболее оптимальной перед наступлением летнего сезона, так как в этот период двигатель работает в условиях повышенной нагрузки. Рассмотрим, чем лучше промывать систему охлаждения мотора.
Радиатор автомобиля состоит из трубок, которые могут забиваться продуктами износа, накипью, отложениями масла и ржавчиной. Все это отрицательно сказывается на циркуляции охлаждающей жидкости - сокращается теплоотдача. В результате комплектующие ДВС могут быстрее изнашиваться, а эксплуатационный срок самого агрегата сокращается.
Очистку системы охлаждения следует проводить не реже одного раза в год. Срочной такая процедура может стать при появлении определенных дефектов - перегрев мотора, сбой помпы, снижение реакции реостата, нестабильная работа печки, появление соответствующего датчика, работа вентилятора только на высоких оборотах.
Способы промывки. Существует несколько вариантов промывки системы охлаждения. Мягкий подразумевает использование очищенной воды. Но если в системе образовалась накипь, такого варианта может быть недостаточно. Потребуются специальные средства. Автомобиль устанавливается на ровную площадку. Сначала из системы нужно убрать старый состав - подставить емкость для него и снять пробку слива.
Для эффективности в 10 литров воды можно добавить лимонную кислоту 200 грамм или уксус 9% 500 мл. Если потребуется проводить процедуру повторно, следует использовать раствор с меньшей концентрацией. При использовании кислоты нужно проехать на автомобиле, как минимум, 30 км. Сода засыпается на такой же объем воды не более 1 кг. С составом в системе охлаждения автомобиль нужно эксплуатировать весь день, а вечером слить. Чтобы не нанести вред резиновым и пластиковым вставкам, рекомендуется использовать профессиональные составы и придерживаться прописанной инструкции.