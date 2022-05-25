Права А на мотоцикл в 2022 году: как сдать, какие изменения

Водительская категория А подразумевает допуск к управлению мотоциклами, мотороллерами и другими мототранспортными средствами, включая мотоциклы с коляской. Кроме того, наличие категории А позволяет автоматически получить подкатегории A1 (легкие мотоциклы с объемом двигателя до 125 кубических сантиметров) и М (мопеды и легкие квадрициклы), объясняет "Автокод".

Фото: РИА Новости РИА Новости

Для того, чтобы получить категорию А, необходимо пройти обучение и сдать экзамен в ГИБДД. Права выдаются лицам в возрасте от 18 лет.

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Нужно ли сдавать на категорию А, если уже есть B?

До 2013 года водители, имеющие категорию B, могли получить права А без обучения в автошколе и сдачи теоретического экзамена. Однако эти исключения отменили. Согласно постановлению правительства, все обладатели водительских прав при желании получить другую категорию должны пройти новое обучение и сдать экзамены в полном объеме. Это связано с тем, что правила для различных видов транспорта отличаются; в ПДД регулярно вносятся изменения; а также с тем, что знания водителей необходимо проверять.

Исключение составляет лишь подкатегория М (мопеды и легкие квадрициклы). Ее можно получить автоматически при наличии любой другой категории.

Обучение в автошколе

Начнем по порядку. Прежде чем получить права, нужно пройти обучение в автошколе. Этот процесс состоит из двух частей — теоретической и практической. Теоретическая часть — изучение правил дорожного движения.

Практическая часть — непосредственно обучение езде на мотоцикле. Тренировки с инструктором проводятся на автодроме или трассе для мотокросса. Будущих водителей мотоцикла учат выполнять разгон и торможение; перестраиваться в другую полосу; поворачивать с выездом на главную дорогу; ехать змейкой, минуя разметочные конусы; ездить восьмеркой, сообщает РИА Новости.

В общий курс также входят уроки по оказанию первой помощи на дороге.

Обучение в автошколе занимает, как правило, 2,5-3 месяца. Официально теоретический курс составляет 134 часа, практический — 18 часов. На деле этот срок может быть сокращен. Реальная продолжительность обучения зависит от автошколы.

Как отмечает Autonews, теоретическая программа полностью совпадает с курсом, который нужно пройти для получения категории B, поэтому некоторые автошколы разрешают обладателям прав B не посещать лекции.

По окончании учебы необходимо будет сдать экзамен в автошколе и получить соответствующее свидетельство от нее.

Медкомиссия

Помимо обучения в автошколе, для получения прав нужно пройти медицинское обследование. Для категории А необходим осмотр офтальмолога, терапевта, психиатра и нарколога. Обследование у первых двух специалистов можно пройти как в муниципальной, так и в частной клинике. Если вы обращаетесь в платное медицинское учреждение, необходимо уточнить, есть ли у него лицензия на выдачу справок на права.

Обследование психиатра и психиатра-нарколога можно пройти только в государственной или муниципальной клинике, пишет журнал auto.ru.

Сдача экзамена в ГИБДД

Следующий этап — сдача экзамена в ГИБДД. Как и учеба, оно делится на теоретическую и практическую часть. Для проверки знаний ПДД экзаменуемый должен ответить на 20 вопросов, к каждому из которых предлагаются варианты ответа. Тестирование проводится на компьютере.

Затем претенденты на получение прав должны сдать экзамен по вождению. Он проходит на закрытой площадке или автодроме. Проверяют умение водителя парковаться, делать "змейку", двигаться в габаритном коридоре (испытуемый едет по прямой линии, останавливается перед отметкой "стоп", а затем продолжает движение). Также необходимо доказать, что вы умеете совершать скоростное маневрирование (объезд конусов, разворот, проезд габаритных ворот, следование до отметки "стоп") и двигаться по траектории в форме восьмерки.

Оплата госпошлины и подача заявления

Если вы успешно сдали экзамен, можно получать права. Для этого понадобится подать заявление в Межрайонное регистрационно-экзаменационное отделение (МРЭО) ГИБДД. Это можно сделать лично или через сайт "Госуслуги". Кроме того, необходимо оплатить госпошлину. Она составляет:

2000 рублей при личном обращении в ГИБДД;

1400 рублей при подаче заявления через "Госуслуги";

1600 рублей при личном обращении за правами международного образца;

1120 рублей при обращении за правами международного образца через "Госуслуги".

Помимо заявления и квитанции об оплате госпошлины, в ГИБДД понадобится предоставить следующие документы:

паспорт;

медсправка;

свидетельство об обучении в автошколе;

действующее водительское удостоверение (если оно имеется).