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2 часа назад

В России новые автомобили оказались одними из самых дорогих в мире в мае 2022 года

FBM.ru

В связи с резким ростом цен на транспортные средства, который начался в конце минувшего года, Россия оказалась той страной, где стоимость автомобилей стала одной из самых высоких в мире. Но заметное укрепление курса рубля не привело к тому, что прайс-листы в автосалонах стали снижаться. Специалисты портала Autonews сравнили цены на популярные машины в РФ с ценниками в других регионах мира.

Новые автомобили в РФ оказались одними из самых дорогих в мире
Фото: FBM.ruFBM.ru

Стало известно, что популярный автомобиль Hyundai Solaris в пересчете стоит 24 714 долларов. Эта же модель, но под названием Hyundai Accent, в Соединенных Штатах Америки обойдется в 16 645 долларов, а на китайском рынке аналогичный Hyundai Verna и будет ещё дешевле — 11 117 долларов.

Также популярный кроссовер Renault Duster, который после ухода французского бренда с отечественного рынка должен стать Lada Duster, стоит в России 27 484 евро. В Румынии аналогичная модель Dacia Duster оценивается в 15 300 евро, а в Бразилии — в 20 730 евро.Японский кроссовер Nissan Qashqai стоит на российском рынке от 39 697 евро, в Германии — от 24 831 евро, а на американском рынке оценивается в 24 760 евро.

Практически в два раза дешевле в других регионах можно приобрести немецкий кроссовер Volkswagen Tiguan. К примеру, при стоимости в РФ 57 329 евро, стоимость аналогичной машины в Германии составляет 30 625 евро, а в США — 26 490 долларов. Японский кроссовер Toyota RAV4 обойдется на отечественном рынке в сумму от 45 371 евро, в Германии — 36 190 евро, в Бельгии — 37 700 евро, а в США — 26 975 евро.

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