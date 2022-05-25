Новые автомобили в РФ оказались одними из самых дорогих в мире

В связи с резким ростом цен на транспортные средства, который начался в конце минувшего года, Россия оказалась той страной, где стоимость автомобилей стала одной из самых высоких в мире. Но заметное укрепление курса рубля не привело к тому, что прайс-листы в автосалонах стали снижаться. Специалисты портала Autonews сравнили цены на популярные машины в РФ с ценниками в других регионах мира.

Стало известно, что популярный автомобиль Hyundai Solaris в пересчете стоит 24 714 долларов. Эта же модель, но под названием Hyundai Accent, в Соединенных Штатах Америки обойдется в 16 645 долларов, а на китайском рынке аналогичный Hyundai Verna и будет ещё дешевле — 11 117 долларов.

Также популярный кроссовер Renault Duster, который после ухода французского бренда с отечественного рынка должен стать Lada Duster, стоит в России 27 484 евро. В Румынии аналогичная модель Dacia Duster оценивается в 15 300 евро, а в Бразилии — в 20 730 евро.Японский кроссовер Nissan Qashqai стоит на российском рынке от 39 697 евро, в Германии — от 24 831 евро, а на американском рынке оценивается в 24 760 евро.