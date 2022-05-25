Как удалить очаги коррозии на кузове автомобиля

Очаги коррозии образуются на кузове, как правило, из-за влажного климата и агрессивных реагентов. При этом они могут не только вредить внешнему виду авто, но и в запущенных случаях даже угрожать безопасности пассажиров. Автоэксперты изучили советы опытных водителей и назвали 5 проверенных решений для эффективной борьбы с ржавчиной.

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Уксус

Кислота подойдет для очистки кузова от небольшой коррозии. Для того, чтобы избавиться от ржавчины, очистите пораженное место алюминиевой фольгой, обработайте губкой, смоченной в уксусе, после чего наложите компресс (обработанную составом ткань) на час. После процедуры следует тщательно вымыть рабочую зону.

Ортофосфорная кислота

Можно использовать раствор в порошковой и жидкой форме. В первом случае порошок разбавляют в пропорции 1:10 в обычной воде, во втором хватит концентрации 15-30%. Для удаления ржавчины готовый состав наносят кисточкой на металл на 2-3 часа. Нельзя допускать его высыхания, после процедуры рабочее место хорошо промойте водой.

Сода

Пищевую сода, разведенную в воде до однородной кашеобразной субстанции, нанесите на поврежденную поверхность и оставьте ее там до полного высыхания, пишет портал Tarantas news. После этого место промойте водой и протрите насухо. Процедуру можно повторить.

Газировка

Для очистки кузова автомобиля от ржавчины подойдут газированные напитки популярных зарубежных производителей. Для очистки делается компресс – на ржавчину положите ткань, пропитанную газировкой, на 10-12 часов. После того, как средство разъест ржавчину, участок тщательно промойте водой.

Лимонная кислота

В 3 л воды смешайте 50 г кислоты, после чего нанесите состав на небольшие очаги ржавчины на 1-2 часа. Остатки смойте водой, поверхность высушите. При глубокой коррозии можно добавить больше лимонной кислоты на тот же объем воды.