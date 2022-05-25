90% автовладельцев в РФ не планируют менять машину в 2022 году

Подавляющее большинство российских автомобилистов не планируют приобретать транспортное средство в нынешнем году. Имеет такие планы только один человек из десяти, следует из недавнего опроса автомобильного портала «Дром», который охватил более 6000 граждан России.

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Порядка 10% респондентов собираются поменять автомобиль через три года. Примерно 14% россиян хотят сделать это через 1-2 года, а 9% сообщили, что будут приобретать машину лишь через 5 лет.

«Одним из “тормозов” в приобретении авто выступает заградительная ставка по автокредитам. Мало кто решится покупать автомобиль в кредит под столь высокие проценты», — прокомментировал аналитик портала Игорь Олейников.

Как считают авторы опроса, в данных обстоятельствах российские граждане будут менять транспортные средства только по рациональным причинам. К примеру, из-за плохого технического состояния текущей машины или изменения целей её использования.