Volkswagen предупредил, что в 2022 году не приступит к работе в России

Немецкая компания Volkswagen не называет сроки, в которые будет готова снова запустить производство в России. Об этом руководитель компании «Фольксваген легковые автомобили» Михаэль Арндт сообщил дилерам в письме. По его утверждению, стабильная геополитическая обстановка не позволяет делать точные прогнозы, однако пока закрытие заводов в Нижнем Новгороде и Калуге не планируется. «В связи с высоким общим уровнем неопределённости мы не можем предсказать дату возврата к обычному режиму производства в России и планировать производство на 2022 год», — говорится в официальном письме руководства. По словам представителей компании, никаких критичных изменений это в жизнь владельцев Volkswagen не несёт. Однако увеличится время гарантийного ремонта и сократится количество запасных деталей из-за проблем с логистикой и нестабильными поставками. Эти условия касаются лишь клиентов компании — приобрести новые иномарки Volkswagen сейчас проблематично. Заводы в России приостановили производство в марте 2022 года в ответ на российскую спецоперацию на Украине. По этой же причине авто перестали импортировать из-за рубежа. Внезапный дефицит настиг модели Volkswagen, Skoda, Audi, Porsche, Bentley и Ducati. Ранее «Секрет» писал , что Nissan временно отказался выпускать новые машины в России. Фото: Pixabay, Pixabay License