Почему не работает датчик дождя в автомобиле

Датчик дождя в машине осуществляет автоматический запуск стеклоочистителей во время непогоды. Если система выйдет из строя, «дворники» могут срабатывать непроизвольно. Водителю следует узнать, предусмотрена ли в машине такая опция и проверить работу датчика.

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Узнать, предусмотрен ли в машине датчик дождя, несложно: в этом случае за салонным зеркалом обнаружится блок небольших размеров, на нем есть «окошко». Также следует посмотреть на рычаг управления стеклоочистителями, где должен предусматриваться режим «Auto».

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Система работает следующим образом: специальный датчик определяет присутствие на стекле грязи и воды, после чего активируются стеклоочистители, закрываются окна и люк. В зависимости от того, как сильно намокла или испачкалась поверхность стекла, выбирается скорость работы щеток. В некоторых моделях датчик дождя функционирует совместно с датчиком освещения.

Как правило, датчики дождя присутствуют на топовых версиях авто, в бюджетных вариантах систему можно заказать за дополнительную плату. Также есть возможность внедрить дачтик на старые машины. Но следует иметь в виду, что эту систему не ставят на атермальное стекло без специального штатного окошечка.

Датчик может не работать в следующих случаях:

На стекле есть пятна, разводы от химических средств либо наклеена тонировочная пленка. В этом случае стекло нужно помыть, а пленку убрать.Датчик может перегреться на солнце или от печки и работать некорректно. Потребуется перенаправить потоки теплого воздуха, отключить функцию подогрева стекла и т.д.Контакты нарушены, произошел скачок в бортовой цепи. Следует найти место повреждения и решить проблему.Обмерзание или повреждение стекла.

Чтобы система работала корректно, следует содержать авто в чистоте, использовать качественную стеклоомывающую жидкость, своевременно менять щетки.

Датчик может сработать сам собой на автомойке, в этом случае нужно выключить зажигание машины и убрать ключ из замка.

Как проверить работу датчика дождя:

Включить датчик, зажигание, запустить систему автозапуска дворников.Обильно побрызгать водой на поверхность лобового стекла, при этом щетки должны сработать. Но в некоторых моделях система запускается только при движении автомобиля.Отрегулировать чувствительность сенсора на максимальный уровень, если при таких условиях он активируется только при большом объеме воды на стекле, значит нарушены калибровки.Протестировать работу систему можно с привлечением бортового компьютера или расшифровать ошибки ЭБУ.Датчик может функционировать корректно, но сигнал на включение стеклоочистителей не подавать. В этом случае нужно проверить предохранитель и реле, сверив напряжение со схемой проводки автомобиля. Нормой является показатель – 12В. Если с напряжением все в порядке то причина может скрываться в самом датчике, проводке, переключателе.

Также следует принять во внимание тот факт, что датчик будет работать только если эта функция активирована. Это выполняется с помощью подрулевого переключателя, который сдвигают вверх, а затем выбирается чувствительность системы.