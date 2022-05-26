Автогонщики-рассказали, почему УАЗ "Патриот" не хуже Land Cruiser

Вадим Новиков и Михаил Кутинов, выступающие на "Патриоте" в составе заводской команды УАЗа, рассказали, почему считают, что их внедорожник не уступает конкурентам на трассе, в том числе Toyota Land Cruiser.
"И даже в паре автомобиль "Патриот", укомплектованный ЗМЗ-409, по нашим ощущениям, на грунтовом покрытии вполне конкурентоспособен с импортными автомобилями типа "Ленд Крузера", с кем нам и приходится соревноваться. Ну есть у "Тойоты" где-то свои плюсы, но есть и у нас неоспоримые. Поэтому, на наш взгляд, вполне конкурентный двигатель", - цитирует гонщиков корпоративная газета "Мотор".
Гонщики уточнили, что гоночный "Патриот" оснащается не стоковым мотором, а его модернизированной в соответствии со спортивным регламентом версией. Она, по словам Новикова и Кутинова, "немножко запаздывают с прогрессом от того, что может предложить ЗМЗ на данный момент".
Также спортсмены ответили на критику российского двигателя:
"Импортный (внедорожник – прим. ред.) расходует 25 л, русский - почему-то 15. Причем у импортного и мотор в два раза больше, и ест он почти в два раза больше. Только на наш кто-то жалуется, а на тот почему-то не жалуются. Мы сами из личного опыта можем сказать, что легко можно уместиться в городских условиях на автомобиле "Патриот" с двигателем ЗМЗ-409 в расход не больше 15 литров - даже с агрессивной ездой с резкими ускорениями, с резкими торможениями, когда происходит максимальный расход топлива. Возможно, большой расход бензина и у тех владельцев, которые не очень любят свой автомобиль и не ухаживают за ним".