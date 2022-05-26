Автогонщики-рассказали, почему УАЗ "Патриот" не хуже Land Cruiser

"Импортный (внедорожник – прим. ред.) расходует 25 л, русский - почему-то 15. Причем у импортного и мотор в два раза больше, и ест он почти в два раза больше. Только на наш кто-то жалуется, а на тот почему-то не жалуются. Мы сами из личного опыта можем сказать, что легко можно уместиться в городских условиях на автомобиле "Патриот" с двигателем ЗМЗ-409 в расход не больше 15 литров - даже с агрессивной ездой с резкими ускорениями, с резкими торможениями, когда происходит максимальный расход топлива. Возможно, большой расход бензина и у тех владельцев, которые не очень любят свой автомобиль и не ухаживают за ним".