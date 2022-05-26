В Сети показали огромный MegaBronc на базе Ford Bronco

Новый Ford Bronco — выдающийся внедорожник среднего размера, но бывают случаи, когда пяти мест просто недостаточно. Тюнер берет обычный современный Ford F-250 Super Duty в топовой спецификации Crew Cab Lariat и превращает его в абсурдно гигантский двойник Bronco с тремя рядами сидений, семью сиденьями и большим количеством места для ног повсюду. Верх кровати, кстати, съемный, так что вы можете снять его и позволить задним пассажирам подышать свежим воздухом.
Помимо того, что теперь это внедорожник, бывший грузовик имеет крылья, расширенные на 100 мм с обеих сторон, прочные оси Dana 60, новые 20-дюймовые колеса Method Race, обутые в 40-дюймовые грязевые шины Atturo.
Этот массивный Bronco оснащен стандартным 6,7-литровым турбодизелем Powerstroke V8, который стоит на вершине линейки F-250 HD Lariat. Интерьер также остается стандартным, за исключением задней части. Lariat включает в себя вентиляцию и подогрев сидений, мониторинг слепых зон, подогрев рулевого колеса и роскошную отделку из перфорированной кожи по периметру.