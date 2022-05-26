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2 часа назад

Психолог рассказала о влиянии музыки на автомобилистов

RT на русском

Клинический психолог и КПТ-терапевт Дарья Яушева предупредила, что музыка может серьёзно влиять на концентрацию, внимание и стиль вождения автомобилиста.

Психолог рассказала о влиянии музыки на автомобилистов
Фото: depositphotosdepositphotos

В беседе с «Известиями» она отметила, что чувствовать себя за рулём комфортно и безопасно можно с помощью спокойной и расслабленной музыки.

«Организм человека буквально подстраивается под тот ритм, который слышит. Учащается или замедляется сердцебиение, дыхание, повышается или снижается уровень гормонов стресса или удовольствия», — объяснила эксперт.

С мнением психолога согласились 70% российских водителей. Об этом свидетельствуют результаты совместного исследования каршеринг-сервиса «Ситидрайв» и сервисов «СберЗдоровье» и «Звук».

Также Яушева добавила, что музыкальные композиции, в которых присутствуют слова, больше отвлекают водителя, поэтому лучше выбирать для прослушивания композиции без слов.

Автоэксперт,
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