Психолог рассказала о влиянии музыки на автомобилистов

Клинический психолог и КПТ-терапевт Дарья Яушева предупредила, что музыка может серьёзно влиять на концентрацию, внимание и стиль вождения автомобилиста.

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В беседе с «Известиями» она отметила, что чувствовать себя за рулём комфортно и безопасно можно с помощью спокойной и расслабленной музыки.

«Организм человека буквально подстраивается под тот ритм, который слышит. Учащается или замедляется сердцебиение, дыхание, повышается или снижается уровень гормонов стресса или удовольствия», — объяснила эксперт.

С мнением психолога согласились 70% российских водителей. Об этом свидетельствуют результаты совместного исследования каршеринг-сервиса «Ситидрайв» и сервисов «СберЗдоровье» и «Звук».