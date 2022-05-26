Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+14° в 
USD 56.30EUR 57.92
Войти в почту
2 часа назад

Психолог рассказала о влиянии музыки на состояние водителя

Мир24

Звучащая в салоне автомобиля музыка оказывает существенное воздействие на психоэмоциональное состояние водителя, рассказала психолог Дарья Яушева, передает «Газета.Ru».

Психолог рассказала о влиянии музыки на состояние водителя
Фото: depositphotosdepositphotos

По ее словам, для безопасного вождения следует слушать в машине знакомую инструментальную музыку. При этом уровень громкости должен быть небольшим.

«Спокойная и расслабленная музыка помогает чувствовать себя за рулем комфортно и безопасно. Организм человека буквально подстраивается под тот ритм, который слышит», – отметила специалист.

По словам Яушевой, сердцебиение автомобилиста в этот момент учащается или замедляется, а уровень стресса повышается или снижается.

Психолог также рассказала, что в зависимости от изначального состояния водителя звучащая в авто мелодия может повлиять на степень его концентрации и внимания. По ее словам, музыка может как отвлечь водителя, так и подбодрить его.

Эксперт порекомендовала водителю выбрать плейлист, чтобы создать атмосферу спокойствия и необходимого фона для концентрации внимания.

«Можно пользоваться универсальным плейлистом, подготовленным специалистами, или же можно потратить немного времени и составить для себя трек-лист, который будет наполнен любимой музыкой, но при этом неагрессивной и не отвлекающей от дороги», – подчеркнула психолог.

Ранее опрос, проведенный компанией Ozon, определил любимые музыкальные направления россиян. На первом месте оказался рок.

Автоэксперт,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители