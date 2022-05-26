Психолог рассказала о влиянии музыки на состояние водителя

Звучащая в салоне автомобиля музыка оказывает существенное воздействие на психоэмоциональное состояние водителя, рассказала психолог Дарья Яушева, передает «Газета.Ru».

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По ее словам, для безопасного вождения следует слушать в машине знакомую инструментальную музыку. При этом уровень громкости должен быть небольшим.

«Спокойная и расслабленная музыка помогает чувствовать себя за рулем комфортно и безопасно. Организм человека буквально подстраивается под тот ритм, который слышит», – отметила специалист.

По словам Яушевой, сердцебиение автомобилиста в этот момент учащается или замедляется, а уровень стресса повышается или снижается.

Психолог также рассказала, что в зависимости от изначального состояния водителя звучащая в авто мелодия может повлиять на степень его концентрации и внимания. По ее словам, музыка может как отвлечь водителя, так и подбодрить его.

Эксперт порекомендовала водителю выбрать плейлист, чтобы создать атмосферу спокойствия и необходимого фона для концентрации внимания.

«Можно пользоваться универсальным плейлистом, подготовленным специалистами, или же можно потратить немного времени и составить для себя трек-лист, который будет наполнен любимой музыкой, но при этом неагрессивной и не отвлекающей от дороги», – подчеркнула психолог.