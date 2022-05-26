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1 час назад

Посмотрите, как изменилась оптика Volkswagen Amarok со сменой поколения

Motor.ru

Volkswagen поделился новым тизерным видео Amarok второго поколения. На этот раз в ролике продемонстрировали переднюю оптику будущего пикапа, которая в значительной степени преобразилась: можно рассмотреть новую графику фар, хотя и с долей компьютерных визуальных эффектов. Для модели заявлена интеллектуальная система управления светом IQ.Light, однако матричную оптику предложат в качестве опции, а базовым Amarok положена светодиодная.

Как изменилась оптика Volkswagen Amarok со сменой поколения
Фото: VolkswagenVolkswagen

IQ.Light включает в себя функцию подсвечивания поворота и автоматический дальний свет. Помимо продвинутой оптики, «второму» Amarok положены самый обширный пакет cистем активной безопасности и помощи водителю ADAS в классе (их будет около трех десятков), сиденья с регулировками по десяти параметрам, цифровая приборная панель и кожаная отделка салона со строчкой. Иными словами, со сменой поколения модель приблизится к премиум-сегменту, а в Volkswagen и вовсе называют Амарок «пикапом премиум-класса».

Известно, что следующий Amarok станет ближайшим родственником американского Ford Ranger: он получит ту же платформу и линейку двигателей, но при этом сохранит узнаваемый дизайн экстерьера и интерьера.

Volkswagen
Volkswagen
Volkswagen

В моторную гамму войдут бензиновая «четверка» 2.0 с одним или двумя турбокомпрессорами и четыре турбодизеля, в том числе трехлитровый V6 мощностью 250 лошадиных сил. Как и Ranger, Amakor предложат в трех версиях, с задним, подключаемым полным и постоянным полным приводом с межосевым дифференциалом, причем обе полноприводные трансмиссии будут иметь понижающую передачу.

Volkswagen Amarok первого поколения продавался в России вплоть до марта прошлого года. Сразу после того, как модель покинула наш рынок, в Volkswagen заявили, что пикап второго поколения в России ждать не стоит.

Автоэксперт,Volkswagen Amarok,Ford Ranger,Volkswagen,Ford,
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