Почему летом на автомобиль лучше поставить всесезонные шины

Всесезонные покрышки - универсальный вариант, который может заменить собой летние модели. Они имеют гораздо больше преимуществ при использовании в разных условиях.

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В летнее время к обслуживанию транспортного средства следует подходить с особой осторожностью. Большинство водителей с наступлением тепла меняет покрышки с зимних на летние. Этот же подход рекомендуется производителями автомобилей и законодателями. Однако опытные водители используют совершенно другой метод - устанавливают всесезонные шины. Рассмотрим, в чем заключаются основные преимущества такого способа.

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Если сравнивать между собой летние и всесезонные автомобильные покрышки, у первых больше преимуществ на сухом асфальте. Кроме того, они превосходят остальные виды по управляемости. Чем жарче на улице, тем очевиднее их преимущества. Несмотря на это, обесценивать всесезонные покрышки тоже не стоит. В определенных обстоятельствах они могут хорошо послужить водителю.

Начать стоит с того, что даже в летнее время погодные условия в разных регионах могут отличаться. Бывает и так, что неожиданно выпадает снег или идут проливные дожди. В таких условиях всесезонные автомобильные покрышки обеспечивают большую стабильность на дороге, чем летние. Отмечается, что тормозные свойства таких шин на сыром асфальте лучше. А если транспортное средство будет тормозить в луже, этот эффект станет более ощутимым.

Кроме того, всесезонные покрышки имеют стойкость к аквапланированию. Это позволяет стабилизировать автомобиль на дороге и сохранить управляемость на безопасном уровне. Во время похолодания у всесезонки большая стойкость к сохранению свойств резины. На этом фоне летние покрышки быстро затвердевают. Поэтому такие универсальные шины можно не спешить менять на летние.