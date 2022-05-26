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1 час назад

Совершенно новый пикап УАЗ-469 Хантер 2022-2023 года показали на первых рендерах в Сети

FBM.ru

Ульяновский автомобильный завод, невзирая на трудности, которые связаны с антироссийскими санкциями, после небольшого простоя продолжит производство всей актуальной линейки моделей. Кроме того, у российской автомобилестроительной компании именно в данный момент появилась возможность вывести на рынок новые доступные модели на базе своих бестселлеров.

Совершенно новый пикап УАЗ-469 показали на первых рендерах
Фото: naavtotrasse.runaavtotrasse.ru

Независимые дизайнеры портала naavtotrasse.ru решили представить первые рендеры совершенно нового пикапа УАЗ-469 Хантер 2022-2023 года, который в ближайшем будущем мог бы пополнить линейку марки.

Авторы материала считают, что для конкурентоспособности новинка могла бы получить более современный дизайн с крупной решеткой радиатора, круглыми фарами на светодиодах, а также большим передним бампером с встроенными противотуманными фарами. При этом из-за вместительной грузовой платформы машина стала бы существенно длиннее донора.

naavtotrasse.ru

Судя по рендерам, дизайнеры хотели показать, что усовершенствованный пикап УАЗ-469 Хантер 2022-2023 мог бы сохранить харизму культового отечественного внедорожника.

Для разработки такой модели от УАЗа не требуется существенных затрат, поскольку рамная конструкция кузова останется прежней, а под капотом пикапа мог бы оказаться надежный 2,7-литровый 150-сильный силовой агрегат в сочетании с механической коробкой передач и системой полного привода. Всё это даст возможность сделать новую модель довольно бюджетной.

Важно отметить, что изображения пикапа созданы независимыми дизайнерами и не имеют ничего общего с реальными планами Ульяновского автозавода.

Автоэксперт,УАЗ,Ульяновский автомобильный завод,
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