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1 час назад

Водители рассказали, что их больше всего раздражает на дороге

Газета.Ru

Сильнее всего автолюбителей нервирует намеренный объезд пробки по свободной полосе и последующее встраивание в поток, сообщил сайт «Дром» по итогам опроса более 15 тыс. россиян (есть у «Газеты.Ru»).

Что больше всего раздражает водителей на дороге
Фото: DepositphotosDepositphotos

Объезд пробки с «вклиниванием» раздражает 61% водителей. Следом в рейтинге идут невключение поворотников и езда по обочине — такие варианты ответов выбрали 50% и 46% опрошенных соответственно.

Излишняя медлительность соседей по потоку не нравится 44% опрошенных, а езда на две полосы — 40%. Каждый третий недоволен неправильной парковкой, а четверть пожаловалась на незнание другими водителями правил проезда перекрестков.

«По 23% набрали варианты ответов «игра в шашки» и «попытки успеть самому и не пропустить остальных». Спокойнее автолюбители относятся к водителям, которые используют телефон за рулем (22%) и сигналят без необходимости (14%)», — рассказали эксперты.

Также отмечается, что количество опрошенных, которых ничего не раздражается за рулем, составляет 4%.

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