Рейтинг: какие модели авто можно продать дороже изначальной цены

Компания «Автостат-Инфо» поделилась результатами исследования остаточной стоимости подержанных автомобилей в России. В сегменте компактных кроссоверов самыми ликвидными оказались Toyota RAV4, Mitsubishi ASX и Suzuki Jimny — эти модели можно продать на вторичном рынке дороже их первоначальной стоимости. Среди среднеразменых SUV лидером стал Skoda Kodiaq, а наиболее выгодным вложением среди внедорожников оказался Mitsubishi Pajero.

Фото: Toyota Toyota

Эксперты сравнили остаточную стоимости 46 кроссоверов и внедорожников массового сегмента на российском рынке за 2021 год. На основе этого был составлен рейтинг самых ликвидных автомобилей в классе компактных, среднеразмерных и полноразмерных SUV. В отдельный список вынесли пикапы.

Среди компакт-кроссов победил Toyota RAV4, остаточная стоимость которого составляет 113,3 процента: то есть за эту модель на вторичном рынке можно выручить больше ее цены трехлетней давности. Ликвидность Mitsubishi ASX, который находится на второй строчке, равна 112,4 процентам. Замыкает тройку Suzuki Jimny с результатом 110,4 процента.

В классе среднеразмерных кроссоверов первое место досталось Skoda Kodiaq (114 процента), второе — Volkswagen Touareg (104,8 процента), а третье — Toyota Fortuner (103,15 процента). Mitsubishi Pajero стал лидером в классе «полноразмерников» с показателем 97,3 процента, «серебро» получил Toyota Land Cruiser 200 (96,2 процента), а «бронзу» — Volkswagen Teramont (90,2 процента).