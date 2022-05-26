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55 минут назад

В России летние шины для автомобилей подорожали на 22% с начала года

Газета.Ru

В мае средние цены на летние шины по всем ценовым сегментам выросли относительно января 2022 года на 21,9%. Об этом сообщает агентство НАПИ (Russian Automotive Market Research).

С начала года летние шины подорожали на 22%
Фото: Евгений Одиноков/РИА «Новости»Евгений Одиноков/РИА «Новости»

При этом по сравнению с апрелем текущего года средние цены на летние шины снизились на 8,3%, говорят аналитики.

«Стабильно росли цены на российские шины, в апреле подорожание к марту было самым высоким (+22,7%) по сравнению с другими сегментами, зато в мае цены на российские шины существенно снизились (-33,1%) в отличии от цен на шины других сегментов», — отмечается в исследовании.

Автоэксперт,
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