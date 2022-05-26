С начала года летние шины подорожали на 22%

«Стабильно росли цены на российские шины, в апреле подорожание к марту было самым высоким (+22,7%) по сравнению с другими сегментами, зато в мае цены на российские шины существенно снизились (-33,1%) в отличии от цен на шины других сегментов», — отмечается в исследовании.