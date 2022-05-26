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1 час назад

Электрокар Lucid Air проехал более 1100 километров без подзарядки

ПроКроссовер.ру

Запас хода — одна из самых больших проблем для покупателей автомобилей, рассматривающих возможность покупки электромобиля. Это связано с тем, что тревога по поводу запаса хода, беспокойство по поводу того, что у вашего электромобиля не будет достаточно заряда аккумулятора, необходимого для завершения поездки, является одним из очень сильных мотивирующих факторов. Подобно тому, как в обычном автомобиле заканчивается бензин, вождение электромобиля, который внезапно разрядился, никому не приносит удовольствия.

Электрокар Lucid Air проехал без подзарядки более 1100 км
Фото: Lucid Lucid

Lucid Air недавно был оценен Агентством по охране окружающей среды с расчетным запасом хода в 1000 км при полной зарядке. Это самый большой запас хода среди всех автомобилей с батарейным питанием, оцененных Агентством по охране окружающей среды, включая Tesla Model S Long Range.

Air проезжает на одной зарядке примерно на 135 км дальше , чем Tesla. Это даже больше, чем большинство бензиновых автомобилей могут проехать с полным баком. Но исполнительный директор Lucid Питер Роулинсон, который когда-то работал в Tesla и помогал проектировать оригинальную Model S, считает, что это потрясающее число, 1000 км, на самом деле не так уж важно, так как цены на седан Lucid Air начинаются с 74 000 долларов.

Автоэксперт,Tesla Model S,Tesla,
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