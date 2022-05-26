Электрокар Lucid Air проехал без подзарядки более 1100 км

Запас хода — одна из самых больших проблем для покупателей автомобилей, рассматривающих возможность покупки электромобиля. Это связано с тем, что тревога по поводу запаса хода, беспокойство по поводу того, что у вашего электромобиля не будет достаточно заряда аккумулятора, необходимого для завершения поездки, является одним из очень сильных мотивирующих факторов. Подобно тому, как в обычном автомобиле заканчивается бензин, вождение электромобиля, который внезапно разрядился, никому не приносит удовольствия.

Фото: Lucid Lucid

Lucid Air недавно был оценен Агентством по охране окружающей среды с расчетным запасом хода в 1000 км при полной зарядке. Это самый большой запас хода среди всех автомобилей с батарейным питанием, оцененных Агентством по охране окружающей среды, включая Tesla Model S Long Range.