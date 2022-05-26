Дилерам Renault в России грозит массовое банкротство

Из-за ухода с российского рынка концерна Renault дилерские центры марки могут ждать массовые банкротства. По данным агентства ТАСС, на сегодняшний день Renault считается одной из старейших и крупнейших дилерских сетей в России.

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Сейчас многие дилеры обеспокоены своей судьбой, так как вся сесть, скорее всего, не выживет. Есть угроза закрытия и банкротств. Согласно данным на официальном сайте Renault в России дилерская сеть бренда насчитывает свыше 140 автосалонов.