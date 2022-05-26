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1 час назад

Дилеров Renault в России может ждать массовое банкротство

Южный автомобиль

Из-за ухода с российского рынка концерна Renault дилерские центры марки могут ждать массовые банкротства. По данным агентства ТАСС, на сегодняшний день Renault считается одной из старейших и крупнейших дилерских сетей в России.

Дилерам Renault в России грозит массовое банкротство
Фото: Южный автомобильЮжный автомобиль

Сейчас многие дилеры обеспокоены своей судьбой, так как вся сесть, скорее всего, не выживет. Есть угроза закрытия и банкротств. Согласно данным на официальном сайте Renault в России дилерская сеть бренда насчитывает свыше 140 автосалонов.

Напомним, концерн Renault принял решение уйти с российского рынка 16 мая 2022 года. Завод ЗАО «Рено Россия» был передан правительству Москвы и переименован в «Москвич». Договор не предусматривает обратного выкупа. Также 68% доли в АвтоВАЗе были переданы ФГУП «НАМИ» с опционом обратного выкупа в течение 5-6 лет. Сервисным обслуживанием автомобилей Renault в России займутся дилерские центры Lada.

Автоэксперт,Renault,Lada,Правительство Москвы,Автоваз,
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