Когда можно не оплачивать штрафы с камер

Руководитель проекта "Пробок.нет" Александр Шумский рассказал о том, когда водители могут не оплачивать штрафы с камер.

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Так, например, с оплатой можно повременить, если:

1. На фото/видео не видно самого нарушения.

2. Нет информации о штрафе в базе ГИБДД;

3. Если на фото штрафа не видно регистрационный знак.

4. Нет фото/видео, которые доказывают ваше нарушение.

Также эксперт отмечает, что не стоит спешить сразу оплачивать штраф, если вы уверены в своей правоте.

В течение 10 дней после того, как пришло "письмо счастья", вы можете его обжаловать через "Госуслуги". Для этого нажмите кнопку "Подать жалобу", заполните форму онлайн, опишите обстоятельства случившегося и заверьте документ простой цифровой подписью.