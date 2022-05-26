Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+19° в 
USD 62.05EUR 64.44
Войти в почту
2 часа назад

Когда можно не оплачивать штрафы с камер

Российская Газета

Руководитель проекта "Пробок.нет" Александр Шумский рассказал о том, когда водители могут не оплачивать штрафы с камер.

Когда можно не оплачивать штрафы с камер
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так, например, с оплатой можно повременить, если:

1. На фото/видео не видно самого нарушения.

2. Нет информации о штрафе в базе ГИБДД;

3. Если на фото штрафа не видно регистрационный знак.

4. Нет фото/видео, которые доказывают ваше нарушение.

Также эксперт отмечает, что не стоит спешить сразу оплачивать штраф, если вы уверены в своей правоте.

В течение 10 дней после того, как пришло "письмо счастья", вы можете его обжаловать через "Госуслуги". Для этого нажмите кнопку "Подать жалобу", заполните форму онлайн, опишите обстоятельства случившегося и заверьте документ простой цифровой подписью.

Накануне, напомним, стало известно, что в Госдуму внесен проект о наказании за опасное вождение, включая конфискацию автомобиля.

Автоэксперт,Александр Шумский,ГИБДД,Госдума,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители