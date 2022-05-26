Стилизованный под «Победу» кроссовер Wey получит стильный интерьер

В Китае к дебюту готовится новая модель марки Wey, принадлежащей Great Wall: новинка одновременно напоминает классический Volkswagen Beetle и советскую «Победу», причем сходство с последней подметили даже китайские СМИ. Ранее в мае серийную версию автомобиля раскрыли на патентных фотографиях, а теперь в Сети появились шпионские фотографии салона. И если дизайн экстерьера может показаться кому-то слишком экстравагантным, то интерьер получился действительно стильным.

Фото: © CarNewsChina.com © CarNewsChina.com

Для модели подтверждено название Yuanming, что дословно переводится как «сбывшаяся мечта». В Китае ее предложат в двух модификациях, гибридной и полностью электрической: первой положена установка на базе 1,5-литрового ДВС, а второй — один либо два электромотора. Однако привлекать клиентов Yuanming будет в первую очередь дизайном «под старину».

CarNewsChina.com

CarNewsChina.com

CarNewsChina.com

Если внешне в «Сбывшейся мечте» практически ничто не выдает современный автомобиль, то салон вполне соответствует своему времени: имеется и цифровая «приборка», и два огромных сенсорных дисплея под единым стеклом, которые занимает большую часть передней панели.

В отделке можно заметить декоративные вставки «под дерево» и обилие круглых хромированных деталей в ретро-стиле. Выделяются металлические тумблеры-переключатели, расположенные в ряд. На центральном тоннеле имеется ниша для хранения мелких предметов и пара подстаканников.

В самой компании новинку позиционируют как кроссовер, а по габаритам она сопоставима с Nissan Murano. Заявлены версии с передним и полным приводом.