Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+19° в 
USD 62.05EUR 64.44
Войти в почту
2 часа назад

Новости автомира: Кроссовер Great Wall, cтилизованный под «Победу», получит стильный интерьер

Motor.ru

В Китае к дебюту готовится новая модель марки Wey, принадлежащей Great Wall: новинка одновременно напоминает классический Volkswagen Beetle и советскую «Победу», причем сходство с последней подметили даже китайские СМИ. Ранее в мае серийную версию автомобиля раскрыли на патентных фотографиях, а теперь в Сети появились шпионские фотографии салона. И если дизайн экстерьера может показаться кому-то слишком экстравагантным, то интерьер получился действительно стильным.

Стилизованный под «Победу» кроссовер Wey получит стильный интерьер
Фото: © CarNewsChina.com© CarNewsChina.com

Для модели подтверждено название Yuanming, что дословно переводится как «сбывшаяся мечта». В Китае ее предложат в двух модификациях, гибридной и полностью электрической: первой положена установка на базе 1,5-литрового ДВС, а второй — один либо два электромотора. Однако привлекать клиентов Yuanming будет в первую очередь дизайном «под старину».

CarNewsChina.com
CarNewsChina.com
CarNewsChina.com

Если внешне в «Сбывшейся мечте» практически ничто не выдает современный автомобиль, то салон вполне соответствует своему времени: имеется и цифровая «приборка», и два огромных сенсорных дисплея под единым стеклом, которые занимает большую часть передней панели.

В отделке можно заметить декоративные вставки «под дерево» и обилие круглых хромированных деталей в ретро-стиле. Выделяются металлические тумблеры-переключатели, расположенные в ряд. На центральном тоннеле имеется ниша для хранения мелких предметов и пара подстаканников.

В самой компании новинку позиционируют как кроссовер, а по габаритам она сопоставима с Nissan Murano. Заявлены версии с передним и полным приводом.

Внешне Wey Yuanming напоминает другую модель Great Wall, Ora Ballet Cat. Однако если Ora метит в первую очередь в женскую аудиторию, то «Сбывшаяся мечта» более нейтральна и подойдет и мужчинам.

Автоэксперт,Volkswagen Beetle,Nissan Murano,Nissan,Volkswagen,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители