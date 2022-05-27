57-летний лимузин Елизаветы II пустят с молотка

В конце июня текущего года в Лас-Вегасе пройдут торги, в ходе которых к покупке предложат роскошный лимузин лондонской компании Vanden Plas под названием Princess Limousine. Премиальный автомобиль построили в 1965 году по заказу королевской семьи Великобритании для визита Елизаветы II на Ямайку. После того, как важные гости покинули остров, автомобиль поступил на службу правительства страны.

Фото: © Barrett-Jackson © Barrett-Jackson

Четырёхдверный Princess Limousine оборудован шестью посадочными местами, два из которых представляют собой откидные кресла. После того, как Елизавета II покинула Ямайку, лимузин использовал губернатор острова для официальных поездок. Когда автомобиль завершил слою службу, его передали в руки реставраторов, которые полностью перекрасили кузов машины с использованием первоначальной цветовой схемы, а также восстановили кожаный салон, хромированную и деревянную отделку интерьера.

После реставрации все штатные агрегаты сохранили свои номера. Под капотом лимузина находится шестицилиндровый мотор Austin, который укомплектован четырехступенчатой механической трансмиссией.

В комплектацию модели входит гидроусилитель руля, кондиционер и съемная крыша. Начальную стоимость королевского лимузина раскроют в день торгов.