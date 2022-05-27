Как в России обстоят дела с импортозамещением люксовых автомобилей?

Продажи автомобилей супердорогих марок в России упали почти до нуля. Президент заявил, что не видит проблем с доступностью таких автомобилей, вероятно, намекая на параллельный импорт. Между тем серийное производство российского Аurus обещали запустить в конце мая.

Фото: Максим Зарецкий/ТАСС Максим Зарецкий/ТАСС

Те, кто привык ездить на шестисотых мерседесах, — и будут на них ездить. Владимир Путин высказался об импортозамещении автомобилей класса люкс. По его мнению, их можно будет достать из любой страны. При этом продажи экстрадорогих автомобилей в России упали почти до нуля. На этом фоне вспоминается бренд Аurus — серийное производство обещали запустить в конце мая. Получится ли?

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Президент неслучайно упомянул про шестисотые мерседесы — он сам передвигался на таком почти 20 лет. Словно в ответ на недавние опасения чиновников, что премиальные авто будут недоступны, на Евразийском экономическом форуме он заявил, что можно по этому поводу не беспокоиться. В 2018 году Владимир Путин пересел на Аurus, и именно сейчас на эту марку будет обращено особое внимание — первые серийные Аurus Senat должны сойти с конвейера в Елабуге в конце мая. Особенно это актуально, если поднять свежую статистику: по данным «Автостата», в апреле, год к году, продали в четыре раза меньше автомобилей класса люкс — Bentley, Rolls-Royce и Ferrari — набралось всего 28 штук. Неудивительно, учитывая, в каком состоянии находится даже средний авторынок.

О том, что имел в виду президент, когда говорил о том, что машины можно достать из какой угодно страны, Business FM спросила автоэксперта Артема Бобцова:

«Я думаю, что Владимир Путин в курсе тех разговоров, которые идут про параллельный импорт и про возможность создания новых логистических цепочек через сопредельные страны. В первую очередь страны Таможенного союза. И конечно, в первую очередь это Казахстан и Армения. На самом деле, такие цепочки уже выстраиваются. Запчасти, я знаю точно, несколько компаний сейчас возят под заказ через Армению, срок доставки там две-три недели составляет. Не запрещено, например, купить автомобиль казаху, оформить на себя, а затем его перепродать россиянину, который перегонит его в Россию, оформит таможню и будет пользоваться в России, ездить на российском учете. Конечно, они будут дороже, пример сейчас — телефоны Samsung и техника Samsung через Казахстан попала в Россию в продажу, и она дороже в России примерно на 30%, чем в Казахстане, потому что логистика, доставка, таможня и так далее».

Возвращаясь к Аurus: в прошлом году стало известно, что уровень локализации производства авто этой марки — чуть больше 50%. В основном это внутренние механизмы, иностранные комплектующие — это электроника и все, что составляет дизайн автомобиля. Коробки передач на новых Аurus точно будут наши — еще год назад компания KATE показывала уже готовые к отправке коробки, созданные на основе сугубо российских разработок. Правда, неясно, есть ли доля иностранных деталей в этих коробках.

Для Аurus запрет на поставки комплектующих может стать проблемой, но не критичной, считает владелец проекта «Автомаркетолог» Олег Мосеев:

«Часть комплектующих иностранная, причем из тех компаний, которые объявили о том, что они не будут сотрудничать с Российской Федерацией, но при этом поскольку разработка проводилась под присмотром наших инженеров, то выпустить мелкосерийное производство из запасных частей кроме электронных каких-то компонентов будет не слишком сложно. Но вот с электроникой будет, конечно, сложнее. Пока очень сложно прогнозировать что-либо. Если мы берем именно Аurus, если они решат проблему с комплектующими, то, естественно, им будет проще, потому что привозить по параллельному импорту конкурентов будет достаточно тяжело и дорого».