Новую LADA Granta эксперт назвал «машиной-убийцей»

Председатель движения автомобилистов Виктор Похмелкин назвал новую модель Lada Granta «машиной-убийцей». Об этом он сообщил эфире радиостанции «Говорит Москва». По его мнению автомобиль подушек безопасности это пережиток прошлого, более того автомобили без подушек безопасности и без системы ABS производить ни в коем случае нельзя.