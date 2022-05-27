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2 часа назад

Новую LADA Granta без подушек безопасности назвали «машиной-убийцей»

ПроКроссовер.руиещё 1

Председатель движения автомобилистов Виктор Похмелкин назвал новую модель Lada Granta «машиной-убийцей». Об этом он сообщил эфире радиостанции «Говорит Москва». По его мнению автомобиль подушек безопасности это пережиток прошлого, более того автомобили без подушек безопасности и без системы ABS производить ни в коем случае нельзя.

Новую LADA Granta эксперт назвал «машиной-убийцей»
Фото: ПроКроссовер.руПроКроссовер.ру

“Извините, это разве современный автомобиль? Что это такое — машина без подушек безопасности? Это машина-убийца. Я считаю, что надо просто запрещать такие машины выпускать, если мы считаемся цивилизованной страной…”, – сообщил Виктор Похмелкин.

Упрощенная модель появится дилерских центрах во второй половине июня нынешнего года. Автомобиль лишится системы ABS, подушек безопасности, системы ЭРА-ГЛОНАСС, электростеклоподъёмников и электроусилителя руля. В упрощенной комплектации новая “Гранта”, как ранее сообщали в СМИ будет стоить около 600 тысяч рублей.

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