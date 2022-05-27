Suzuki показал родстер с гибридным мотором от супербайка Hayabusa

Suzuki создал виртуальный концепт Vision Gran Turismo для популярной игры Gran Turismo, которая является эксклюзивом для Play Station. Цифровой концепт представляет собой легкий полноприводный родстер, в котором используется двигатель от супербайка Suzuki Hayabusa в сочетании с тремя электромоторами.

Фото: youtube.com youtube.com

Дизайн: Suzuki Vision GT выглядит как Swift без крыши на стероидах, с полностью открытой двухместной кабиной и атлетичным кузовом. Дизайнеры вдохновлялись родстером Cappuccino, но если не брать во внимание стиль кузова, между ними мало общего.

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Передняя часть Vision GT сильно напоминает Swift Sport благодаря большой решетке радиатора, воздухозаборникам в бампере и агрессивным фарам, установленным на выпуклых крыльях.

Капот довольно длинный для автомобиля со среднемоторной компоновкой, а короткое панорамное ветровое стекло без стоек и отсутствие крыши способствуют эффектным пропорциям.

Сзади светодиодные задние фонари чем-то напоминают Devon GTX, а большой диффузор с расположенными по центру сдвоенными выхлопными трубами дает понять, что это не электромобиль.

Салон: Довольно простая передняя панель выделяется экранами каме заднего вида по обеим сторонам рулевого колеса. Последний объединяет кнопки Start/Stop и аварийной сигнализации, подрулевые лепестки переключения передач, а также кучу элементов управления без опознавательных знаков.

У водителя есть доступ к прозрачной цифровой комбинации приборов и больше ничего, поскольку в таком автомобиле вам не понадобятся мультимедийная система.

Двигатель: Четырехцилиндровый бензиновый мотор объемом 1340 куб. см от супербайка Hayabusa установлен по центру шасси и работает вместе с тремя электродвигателями — двумя спереди и одним сзади.

В результате общая мощность составляет 432 л.с. (318 кВт) и 610 Нм крутящего момента. Эти цифры могут показаться не такими впечатляющими по сравнению с другими проектами Vision GT, но мы уверены, что визжащий мотоциклетный мотор сделает поездку незабываемой. Кроме того, имейте в виду, что благодаря внедрению гоночных технологий концепт Suzuki весит всего 970 кг.