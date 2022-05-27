Можно ли сэкономить на редкой замене автомобильных расходников

Некоторые водители, которые пользуются автомобилем один-два раза в месяц, стремятся сэкономить на расходниках. Они меняют их только после определенного пробега.
Эксперты издания "За рулем" напоминают, что у многих автомобильных расходников есть свои сроки годности. Даже если у автомобиля маленький пробег, их нужно время от времени заменять.
Дорогое обслуживание автомобиля – проблема для водителей во всем мире. Сделать его дешевле поможет аккуратное обращение с расходниками. Срок службы шин, аккумулятора и стеклоочистителей можно увеличить, если следовать нескольким простым советам японских водителей.