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1 час назад

Можно ли сэкономить на редкой замене расходников автомобиля: мнение экспертов

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Некоторые водители, которые пользуются автомобилем один-два раза в месяц, стремятся сэкономить на расходниках. Они меняют их только после определенного пробега.

Можно ли сэкономить на редкой замене автомобильных расходников
Фото: Shutterstock/FotodomShutterstock/Fotodom

Эксперты издания "За рулем" напоминают, что у многих автомобильных расходников есть свои сроки годности. Даже если у автомобиля маленький пробег, их нужно время от времени заменять.

  • Топливо может храниться около года.
  • Моторное масло рекомендуют менять не реже раза в год.
  • Охлаждающая жидкость может прослужить до пяти лет.
  • Тормозная жидкость быстро впитывает влагу и теряет свои свойства. Со старой жидкостью тормозная система будет плохо работать, предупреждают специалисты.
  • Аккумуляторные батареи обычно служат около пяти лет. Некоторые модели можно менять через восемь лет.
  • Ремень ГРМ лучше менять не реже чем раз в пять лет, советуют эксперты.

Дорогое обслуживание автомобиля – проблема для водителей во всем мире. Сделать его дешевле поможет аккуратное обращение с расходниками. Срок службы шин, аккумулятора и стеклоочистителей можно увеличить, если следовать нескольким простым советам японских водителей.

Автоэксперт,
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