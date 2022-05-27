Можно ли сэкономить на редкой замене автомобильных расходников

Некоторые водители, которые пользуются автомобилем один-два раза в месяц, стремятся сэкономить на расходниках. Они меняют их только после определенного пробега.

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Эксперты издания "За рулем" напоминают, что у многих автомобильных расходников есть свои сроки годности. Даже если у автомобиля маленький пробег, их нужно время от времени заменять.

Топливо может храниться около года.

Моторное масло рекомендуют менять не реже раза в год.

Охлаждающая жидкость может прослужить до пяти лет.

Тормозная жидкость быстро впитывает влагу и теряет свои свойства. Со старой жидкостью тормозная система будет плохо работать, предупреждают специалисты.

Аккумуляторные батареи обычно служат около пяти лет. Некоторые модели можно менять через восемь лет.

Ремень ГРМ лучше менять не реже чем раз в пять лет, советуют эксперты.