Прощай, Hyundai Sonata: история бестселлера в восьми поколениях

Hyundai решила отказаться от производства седана Sonata, популярного в России. Об этом пишет газета Chosunilbo со ссылкой на инсайдеров.

Фото: Hyundai Hyundai

По их словам, линии сборки, задействованные для производства Hyundai Sonata, будут переоборудованы для выпуска электромобилей. Компания не работает над созданием нового поколения Sonata.

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Издание отмечает, что эта модель была рекордсменом по долгожительству среди южнокорейских авто. Она появилась на рынке в 1985 году. С тех пор было продано более 9 млн экземпляров Sonata. Однако в настоящее время в компании отмечают рост спроса на автомобили типа SUV. Доля таких машин в общих продажах Hyundai за 2021 год составила 47%, что является грандиозным результатом.

Hyundai Sonata позиционируется как большой семейный седан с характеристиками, близкими к бизнес-классу. Этот переднеприводной автомобиль относится к числу моделей, определивших успех корейского бренда мировом рынке, отмечается в материале на сайте hyundai-maximum.ru.

При проектировании Sonata инженеры во многом ориентировались на модель Ford Cortina, которая выпускалась на заводе Hyundai в первое время его существования. Sonata создавалась компанией с целью отвоевать сегмент средних седанов у модели Daewoo Royale, а также выйти на крупнейший автомобильный рынок мира — североамериканский.

Первое поколение (1985-1988)

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Первая Sonata выпускалась с 1985 по 1988 год. Помимо решений, использованных в Ford Cortina, основой для нового авто стал заднеприводной седан Hyundai Stellar 1983 года. Первые Sonata оснащались четырехцилиндровыми бензиновыми двигателями от Mitsubishi Saturn объемом 1,6 литра и мощностью 110 лошадиных сил, а также 1,8- и 2,0-литровыми моторами Mitsubishi Sirius мощностью 98 и 120 лошадиных сил. На автомобилях устанавливалась пятиступенчатая МКПП и опционально трех- или четырехдиапазонный "автомат" от Borg Warner.

Экспортная версия Sonata называлась Stellar II. Она поставлялась в Канаду и Новую Зеландию и внесла значительный вклад в мировые продажи бренда. Однако успех был недолгим: задний привод и несоответствие моторов экологическим нормам США не позволили новой модели долго удерживаться на рынке. Помимо этого англоязычные покупатели слышали в названии бренда слово die ("умри"), что вызывало негативные ассоциации.

Второе поколение (1988-1993)

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Для автомобилей следующего поколения было решено отказаться от названия Stellar, и модель была окончательно переименована в Sonata. Дебют новой версии состоялся в 1987 году. Сначала она была представлена на внутреннем рынке, а затем в Канаде. В следующем году Hyundai Sonata появилась в США, а спустя еще пару лет — в Австралии и Европе.

Sonata второго поколения была уже переднеприводной. Ее создавали на платформе Mitsubishi Galant пятого поколения, переработанной корейскими инженерами. По лицензии Mitsubishi производились также инжекторные силовые установки. На Sonata устанавливались моторы объемом 1,8 литра и мощностью 95 лошадиных сил, двухлитровые — по 105 и 145 лошадиных сил, 2,4-литровый мощностью 114 лошадиных сил и трехлитровый мощностью 146 сил.

Внешность автомобиля была незначительно изменена. Sonata получила более округлые контуры решетки радиатора и указателей поворота. В таком виде она выпускалась до смены поколений в 1993 году.

Третье поколение (1993-1998)

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В третьем поколении Hyundai Sonata дизайн автомобиля изменился коренным образом, а также существенно улучшилась аэродинамика. На внешние рынки, в том числе в Россию, седан поставлялся с двухлитровым двигателем (в основном, с "механикой") и трехлитровым с "автоматом". Независимая подвеска всех колес и качественное антикоррозионное покрытие кузова обусловили его высокую долговечность.

В 1996 году Sonata получила новый двухлитровый мотор мощностью 125 лошадиных сил и оригинальный дизайн передней части. На экспорт шли машины с трехлитровым двигателем и климат-контролем. Третья версия Sonata выпускалась до 1998 года.

Четвертое поколение (1998-2004)

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Sonata следующего поколения, выпускавшая в 1998-2004 годах, появилась на рынке во время кризиса автомобильной отрасли. Положение многих корейских брендов тогда было незавидным. Однако компании Hyundai удалось укрепить позиции за рубежом благодаря успеху моделей Sonata и Exel и выкупить бизнес своего конкурента Kia. Разработки инженеров этого бренда использовались при создании четвертой версии Sonata.

Базой для нового поколения стала совместная платформа Hyundai-KIA Y4. Машина получила другую линейку двигателей и название Sonica, под которым она поставлялась в европейские страны.

Рестайлинг

Hyundai

В 2002 году был проведен рестайлинг Hyundai Sonata. Именно эта версия пользовалась наибольшей популярностью в России. На автомобиль устанавливался полностью алюминиевый двигатель объемом 2,7 литра и мощностью 172 лошадиные силы. Такие машины выпускались в том числе на заводе в Таганроге. Они имели увеличенный до 170 мм дорожный просвет и были представлена в семи комплектациях. Длинные свесы, волнистый капот и сдвоенные круглые фары еще больше приблизили Sonata к автомобилям бизнес-класса.

Пятое поколение (2004-2009)

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Очередное поколение Sonata появилось в 2004 году на волне популярности предыдущей версии. Оно было разработано на основе платформы Hyundai-KIA Y5 совместно с DaimlerChrysler и Mitsubishi. В 2005 году со стартом сборки на заводе в штате Алабама модель вышла на рынок Соединенных Штатов.

Создавая пятую версию Sonata, производитель вновь попытался вывести модель в бизнес-класс. Автомобиль получил новые алюминиевые бензиновые двигатели серии Theta, мотор V6 серии Lambda и впервые — турбодизель, сконструированный итальянской компанией Venturi Motors. На Sonata устанавливался четырехступенчатый "автомат" или пятиступенчатая "механика".

В 2006 году модель пятого поколения прошла испытания на защищенность при авариях сразу по нескольким методикам. Национальное управление безопасностью движения на трассах США присвоило корейскому седану пять звезд из пяти возможных за безопасность пассажира и водителя при лобовом и боковом столкновении, а также четыре звезды — за безопасность при перевороте.

Однако высокие результаты тестов мало повлияли на продажи. Автомобиль не смог выйти на уверенные позиции в бизнес-классе, особенно в условиях конкуренции с Toyota Camry. В связи с этим Hyundai провела модернизацию наружного, внутреннего исполнения, а также технических характеристик Sonata, прибавив мощности моторам. Но и это не изменило ситуацию кардинальным образом. В результате в 2009 году началось производство нового поколения Sonata.

Шестое поколение (2009-2014)

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На этот раз седан был построен на совершенно новой платформе — Hyundai-KIA Y6. Разработка модели шестой версии заняла четыре года и стоила Hyundai 372 млн долларов. Машина в "струящемся" дизайне Fluidic Sculpture появилась на внутреннем рынке в 2009 году, а затем стала поставляться и за рубеж. Линейка моторов нового поколения состояла из шести двигателей объемом 2 или 2,4 литра и мощностью от 144 до 200 лошадиных сил.

Шестое поколение оказалось самым безопасным за всю историю Sonata. В Соединенных Штатах седан получил награду "Лучший выбор безопасности".

Sonata шестого поколения поставлялась в Россию с 2010 по 2012 год с моторами 2,0 литра и 150 лошадиных сил и 2,4 литра и 178 лошадиных сил. В 2012-м не смену ей пришла одноплатформенная модель Hyundai i40.

Седьмое поколение (2014-2019)

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Седан Hyundai Sonata седьмого поколения создавался в первую очередь с учетом требований американского рынка. Презентация этого автомобиля состоялась в Сеуле, Нью-Йорке и Детройте в 2014-2015 годах. Модель производилась и в России (с 2017 года, на калининградском заводе "Автотор").

Sonata в обновленной концепции дизайна Fluidic Sculpture была выдержана в едином корпоративном стиле Hyundai. Номинально этот автомобиль, с учетом своих размеров и колесной базы, находится в пределах D-класса, но вплотную приближается к границам сегмента Е. Кроме внешности, изменились характеристики кузова. Машина получила широкий ассортимент моторов серий Nu, Gamma и Theta — бензиновых, дизельных, газовых и гибридных с мощностью до 245 лошадиных сил.

В 2017 году в Нью-Йорке была представлена рестайлинговая версия с более агрессивными очертаниями передней части, бамперов и светодиодной оптики.

Восьмое поколение (с 2019 года)

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Последнее поколение Sonata запускалось на фоне быстрого падения продаж седанов среднего класса. Чтобы как-то сохранить популярность модели, решено было сделать ставку на дизайн. Sonata восьмого поколения создавалась на принципиально новой платформе N3 под руководством главного дизайнера корейского бренда Санг-Юп Ли. Внешний облик был выполнен в философии "чувственной спортивности". В компании рассчитывали, что это привлечет более молодую аудиторию покупателей. Дизайн кузова выдержан в стиле фастбек, однако автомобиль остался седаном.

Обновленная модель дебютировала в 2019-м на мероприятиях в Сеуле и Нью-Йорке. Российская премьера и старт продаж состоялись в том же году.