Toyota тестирует электрический седан: первые шпионские фотографии

В недавно представленном семействе электрокаров bZ (Beyond Zero) у Toyota пока только одна модель, кроссовер bZ4, разработанный совместно с Suzuki. Однако второй электромобиль долго ждать не придется — на подходе новый полностью электрический седан с индексом bZ5. Как сообщает Autohome.com.cn, Toyota уже приступила к дорожным испытаниям четырехдверки, что подтверждают шпионские фотографии, сделанные в одном из городов Китая.

Фото: © Autohome.com.cn © Autohome.com.cn

Предвестником bZ5 был концепт Toyota bZ SDN, который представили в декабре прошлого года. Тогда же сообщалось, что батарейный седан призван «оправдывать ожидания тех, кто покупает свой первый автомобиль», а по габаритам он будет ненамного превосходить знакомую нам Corolla.

В закамуфлированном прототипе на шпионских фотографиях легко узнать bZ SDN: те же заостренные линии кузова и оптика в стилистике кроссовера bZ4. Шпионам удалось заглянуть в салон: там можно заметить большой вертикальный планшет, как в некоторых Tesla. Прежде такой экран на автомобили Toyota не устанавливали. Информации о силовой установке пока нет, но она может появиться уже в обозримом будущем, так как дебют bZ5 запланирован на 2023 год.

Autohome.com.cn

Autohome.com.cn

Autohome.com.cn

Помимо кроссовера bZ4 и седана bZ5, в семейство войдут еще минимум три модели. Это более компактный SUV, который по размерам будет близок к C-HR и ориентирован на рынки Европы и Японии, а также субкомпактный bZ Small Crossover. О последнем известно, что он будет тратить всего 12,5 киловатт-часа на 100 километров, что сравнимо с показателем более крупного Volkswagen ID.3. Пятой моделью в линейке станет большой семиместный кроссовер bZ Large SUV, сравнимый по габаритам с Highlander.