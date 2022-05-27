Россияне бросились скупать японские премиум-авто с пробегом

Информационное агенство «Интерфакс» сообщило, что россияне начали массово скупать автомобили на японских аукционах подержанных транспортных средств. Покупателей не смущает повышение стоимости, а также увеличения срока доставки машин. В связи с укреплением рубля по отношению к мировым валютам проводить сделки в Стране Восходящего солнца гораздо выгоднее, чем на отечественном рынке. Причём больше всего жителей России интересуют премиальные модели.

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Специалисты отмечают, что нынешняя активность россиян на японских автомобильных аукционах превышает количество заявок, поданных в 2008 году, когда в стране резко выросли таможенные пошлины на иномарки. Некоторые организаторы торгов уже приостановили заключение новых договоров. Повышение спроса связано с падением доллара и укреплением национальной валюты. Кроме того, повлиял и дефицит новых автомобилей на российском рынке.

Покупатели из России интересуются машинными всех классов. При этом большинство заказов поступает на премиальные модели. В приоритете у наших соотечественников Toyota Land Cruiser Prado, дорогие микроавтобусы, а также транспортные средства стоимостью от двух миллионов рублей. В качестве примера эксперты приводят все тот же «Прадо». Стоимость внедорожника с небольшими пробегом в России составляет в среднем около пяти миллионов рублей. Аналогичную модель в Японии можно приобрести за три миллиона рублей.

Не смущает россиян и то, что существенно увеличились цены, а также сроки доставки автомобилей из Японии. Если раньше привезти транспортное средство с аукциона можно было в течение месяца за 250 долларов, то сейчас на это потребуется около 60 дней и минимум тысяча долларов.