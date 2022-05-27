Россияне бросились скупать японские премиум-авто с пробегом

Информационное агенство «Интерфакс» сообщило, что россияне начали массово скупать автомобили на японских аукционах подержанных транспортных средств. Покупателей не смущает повышение стоимости, а также увеличения срока доставки машин. В связи с укреплением рубля по отношению к мировым валютам проводить сделки в Стране Восходящего солнца гораздо выгоднее, чем на отечественном рынке. Причём больше всего жителей России интересуют премиальные модели.
Специалисты отмечают, что нынешняя активность россиян на японских автомобильных аукционах превышает количество заявок, поданных в 2008 году, когда в стране резко выросли таможенные пошлины на иномарки. Некоторые организаторы торгов уже приостановили заключение новых договоров. Повышение спроса связано с падением доллара и укреплением национальной валюты. Кроме того, повлиял и дефицит новых автомобилей на российском рынке.
Покупатели из России интересуются машинными всех классов. При этом большинство заказов поступает на премиальные модели. В приоритете у наших соотечественников Toyota Land Cruiser Prado, дорогие микроавтобусы, а также транспортные средства стоимостью от двух миллионов рублей. В качестве примера эксперты приводят все тот же «Прадо». Стоимость внедорожника с небольшими пробегом в России составляет в среднем около пяти миллионов рублей. Аналогичную модель в Японии можно приобрести за три миллиона рублей.
Не смущает россиян и то, что существенно увеличились цены, а также сроки доставки автомобилей из Японии. Если раньше привезти транспортное средство с аукциона можно было в течение месяца за 250 долларов, то сейчас на это потребуется около 60 дней и минимум тысяча долларов.
В конце марта из-за резкого роста стоимости новых автомобилей в стране, россияне начали массово скупать машины в Казахстане. Причём в соседнее государство отправились, как частные покупатели, так и «серые» дилеры.