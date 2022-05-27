Что грозит водителю, если он заклеит номер бумажкой

Некоторые водители прибегают к различным уловкам, чтобы сделать номер нечитаемым и избежать штрафов или оплаты за парковку. Чаще всего на одну из цифр или букв они ставят пластиковую карточку или просто заклеивают бумажкой.
За нарушение правил установки регистрационных знаков на автомобиль предусмотрено сразу несколько штрафов, пишет aif.ru. Санкции прописаны в статье 12.2 КоАП РФ. В пункте 1 говорится, что управление транспортным средством с нечитаемым номером влечет штраф в размере 500 рублей. В пункте 2 написано уже о применении материалов, препятствующих идентификации номера. Наказание за это - 5000 рублей или лишение прав сроком от 1 до 3 месяцев.
От водителей было немало претензий по поводу того, что разница за схожее правонарушение получается существенной: 500 рублей и 5000 рублей. Инспекторы применяли зачастую куда более суровое наказание, чем рассчитывали виновники. Разъяснение пришлось давать Верховному суду: есть постановление Пленума ВС от 25.06.2019 года.
В нем говорится, что штраф 500 рублей налагается только тогда, когда на машине установлены нечитаемые или нестандартные номера. Речь идет о нарушении целостности покрытия, стертой краске. Повреждения должны носить естественный характер.
Сюда же относятся грязные номера. Но причины также должны быть естественными. Например, в снегопад и слякоть будет заляпана вся машина, включая номер. А вот если в сухую погоду номер покрыт толстым слоем грязи - это уже наводит на определенные подозрения.
Сознательно видоизмененный знак - это повод для более сурового наказания. Сюда входит заклеивание номера бумажкой, различные приборы, шторки, магниты и прочее. Если водителя с таким номером остановят на дороге, то инспекторы могут забрать права и передать дело в суд.
Если машина с подложным номером стоит на парковке, то владельцу грозит штраф в размере 2500 рублей. Об этом говорится в пункте 3 статьи 12.2 КоАП. Правда, речь здесь идет о знаках, которые не соответствуют требованиям законодательства. Например, у них отличаются форма букв и цифр либо присутствуют следы искажения символов.
Лист бумаги или пластиковая карточка целостность таблички не нарушает. Поэтому их наличие не делает номер подложным. Штраф по статье 12.2 налагаться не может. Чаще всего сотрудники, следящие за соблюдением правил парковки, просто убирают бумажки и фотографируют номера, а затем возвращают их обратно.