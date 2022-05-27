Что грозит водителю, если он заклеит номер бумажкой

Некоторые водители прибегают к различным уловкам, чтобы сделать номер нечитаемым и избежать штрафов или оплаты за парковку. Чаще всего на одну из цифр или букв они ставят пластиковую карточку или просто заклеивают бумажкой.

Фото: Владимир Песня / РИА Новости Владимир Песня / РИА Новости

За нарушение правил установки регистрационных знаков на автомобиль предусмотрено сразу несколько штрафов, пишет aif.ru. Санкции прописаны в статье 12.2 КоАП РФ. В пункте 1 говорится, что управление транспортным средством с нечитаемым номером влечет штраф в размере 500 рублей. В пункте 2 написано уже о применении материалов, препятствующих идентификации номера. Наказание за это - 5000 рублей или лишение прав сроком от 1 до 3 месяцев.

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От водителей было немало претензий по поводу того, что разница за схожее правонарушение получается существенной: 500 рублей и 5000 рублей. Инспекторы применяли зачастую куда более суровое наказание, чем рассчитывали виновники. Разъяснение пришлось давать Верховному суду: есть постановление Пленума ВС от 25.06.2019 года.

В нем говорится, что штраф 500 рублей налагается только тогда, когда на машине установлены нечитаемые или нестандартные номера. Речь идет о нарушении целостности покрытия, стертой краске. Повреждения должны носить естественный характер.

Сюда же относятся грязные номера. Но причины также должны быть естественными. Например, в снегопад и слякоть будет заляпана вся машина, включая номер. А вот если в сухую погоду номер покрыт толстым слоем грязи - это уже наводит на определенные подозрения.

Сознательно видоизмененный знак - это повод для более сурового наказания. Сюда входит заклеивание номера бумажкой, различные приборы, шторки, магниты и прочее. Если водителя с таким номером остановят на дороге, то инспекторы могут забрать права и передать дело в суд.

Если машина с подложным номером стоит на парковке, то владельцу грозит штраф в размере 2500 рублей. Об этом говорится в пункте 3 статьи 12.2 КоАП. Правда, речь здесь идет о знаках, которые не соответствуют требованиям законодательства. Например, у них отличаются форма букв и цифр либо присутствуют следы искажения символов.