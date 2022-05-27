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1 час назад

Почему у автомобиля отказывают тормоза: четыре частые причины

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Поломка тормозной системы автомобиля – серьезная проблема, которая может привести к ДТП и угрожать жизни. Почему у машины отказывают тормоза, рассказали автоэксперты.

Почему у автомобиля отказывают тормоза: четыре частые причины
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Закипание тормозной жидкости

Летом значительно возрастает число лихачей на дорогах. И именно они могут стать жертвами внезапного отказа тормозов. В сильную жару тормозная жидкость приближается к точке кипения. А езда с резкими торможениями и разгонами заставляет ее закипеть очень быстро. Такая же опасность подстерегает автовладельцев, которые преодолевают горные серпантины. Чтобы не лишиться тормозов, на таких участках пути безопаснее тормозить двигателем.

Обледенение тормозных колодок

Обратная ситуация – обледенение тормозных колодок в зимнее время после мойки автомобиля. Зачастую это происходит, если после выезда на дорогу водитель не просушил тормоза короткими торможениями. Отказ системы будет кратковременным, но опасным, пишет "За рулем".

Поломка колодок

Еще одна причина отказа тормозов – износ и поломка колодок. Здесь ситуаций может быть несколько. Например, это может быть перегрев некачественного поверхностного слоя накладки, который приводит к снижению коэффициента трения. Кроме того, материал фрикциона может растрескаться или даже оторваться от основания колодки.

Износ дисков и барабанов

Иногда некачественные или сильно изношенные тормозные диски или барабаны лопаются. К проблемам с торможением в этом случае добавляется опасность потерять управление из-за сильной вибрации. Поэтому выбирать тормозные диски и тормозные барабаны следует ответственно. Также их важно вовремя менять.

Автоэксперт,
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