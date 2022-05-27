Без BMW: топ-10 самых дорогих машин мира в 2022 году

Под дорогими марками машин многие подразумевают что-то из «массового» сегмента типа BMW или Mercedes-Benz, но есть автомобили, стоимость которых сопоставима с частным самолетом или квартирой в центре Москвы.

Фото: Rolls-Royce Rolls-Royce

Сейчас звание «самой дорогой машины» носит Ferrari 250 GTO 1962 года выпуска. В 2018 году она ушла с аукциона за невероятные 48,4 млн долларов, что в пересчете составляет более 3 млрд рублей!

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А какие современные автомобили относятся к списку самых дорогих?

Мы изучили мировой рынок и составили топ-10 самых дорогих машин разных марок.

Bugatti Bolide

Это самый настоящий гоночный болид от Bugatti. Двигатель W16 выдает 1 600 л. с (1 850 л. с. при использовании гоночного топлива). Первую сотню «Болид» набирает за 2,17 секунд, а за 12,08 секунд разгоняется до 400 км/ч! Плюс, у машины углепластиковый кузов, отменная аэродинамика и дорожный просвет всего в 75 мм.

Всего планируется построить 40 таких автомобилей по цене от 4,7 млн долларов (298 млн рублей).

Pagani Huayra Imola

Pagani

Итальянский суперкар назван в честь гоночного трека, на котором настраивались ходовые качества тачки. Двигатель V12 объемом 6 л развивает 827 л. с., а сухая масса составляет всего 1 246 кг. Привод задний, как и полагается настоящему спортивному автомобилю. Салон отделан кожей, замшей и панелями из углепластика.

Всего построено пять экземпляров Pagani Huayra Imola по цене в 5,4 млн долларов каждый (343 млн рублей).

Bugatti Divo

Bugatti

Спортивное купе названо в честь французского гонщика Альберта Диво и построено на основе более «массовой» модели Chiron. Кузов у Bugatti Divo полностью оригинальный.

Восьмилитровый двигатель W16 (1 500 л. с.) остался без изменений, но над подвеской и аэродинамикой создатели серьезно поработали, то есть клиенты переплачивали не только за новую внешность.

Divo оценили в 5,8 млн долларов (368 млн рублей). Всего было выпущено 40 автомобилей.

SP Automotive Chaos

SP Automotive

Один из самых безумных гиперкаров современности. Основатель бренда, грек Спирос Панопулос (по его инициалам и названа компания), даже называет автомобиль первым в мире ультракаром.

Характеристики, как и невероятный внешний вид «Хаоса», действительно впечатляют. Двигатель V10 развивает 2 077 л. с. и способен разогнать автомобиль до 100 км/ч всего за 1,9 секунд. И это не предел!

У «Хаоса» есть более экстремальная версия Zero Gravity с отдачей в 3 107 «лошадей» и заявленной максимальной скоростью в 500 км/ч. После таких характеристик штурвал вместо руля в салоне уже не покажется чем-то необычным.

Кузов «Хаоса» изготовлен с применением уникальных материалов, более прочных, чем кевлар.

Всего планируется изготовить 20 машин. Базовый Chaos стоит 5,8 млн долларов (406 млн рублей), а версия Zero Gravity в два с лишним раза дороже – 14,4 млн долларов (914 млн рублей).

Mercedes-Maybach Exelero

Mercedes-Maybach

Mercedes-Maybach итак является одной из самых дорогих машин, а двухдверное купе Exelero и вовсе уникальное, ведь выпустили его в единственном экземпляре. Автомобиль был создан по заказу компании Fulda (входит в состав Goodyear) для тестирования новых шин.

Технически в основе модели лежит «обычный» «Майбах» того времени (машина представлена в 2004 году). Мощность двигателя V12 не рекордная — 690 л. с., но при этом максимальная скорость заявлена на уровне 350 км/ч.

Такая уникальность и определила итоговую цену самой дорогой машины в мире – 8 млн долларов (508 млн рублей).

Bugatti Centodieci

Bugatti

Название модели переводится с итальянского как «сто десять». Подарив миру десять уникальных гиперкаров, самая дорогая марка машин таким образом отметила свой 110-летний юбилей.

Купе создано на основе модели Chiron. Однако все кузовные панели оригинальные, и по стилистике Centodieci напоминает другой юбилейный суперкар от Bugatti – модель EB110 1991 года, названную в честь 110-летия основателя компании Этторе Бугатти.

Мощность двигателя W16 составляет 1600 л. с., а по динамическим характеристикам модель оказалась не быстрее исходного «Широна»: разгон до 100 км/ч занимает 2,4 секунды, максимальная скорость ограничена на уровне 380 км/ч.

Стать обладателем одного из десяти уникальных Bugatti можно, отдав не менее 9 млн долларов (571 млн рублей).

Rolls-Royce Sweptail

Rolls-Royce Sweptail был создан по инициативе частного заказчика и представлен публике в 2017 году на конкурсе элегантности Villa d’Este. Дизайн авто также разрабатывали с учетом пожеланий клиента. Купе должно было напоминать модели «Роллс-Ройс» 20-30-х годов, у которых задняя часть сужалась (swept tail можно перевести как «стреловидный хвост»), а крыша должна была быть стеклянной.

Технически машина повторяет Rolls-Royce Phantom Coupe, на базе которого она и построена. Двигатель V12 развивает 453 л. с.

Уникальный Rolls-Royce Sweptail оценили в 12,8 млн долларов (813 млн рублей).

Pagani Zonda HP Barchetta

Pagani

Уникальную Zonda представили в 2017 году и некоторое время она носила титул самого дорогого нового автомобиля. Этот гиперкар выделяется даже на фоне остальных творений Pagani, над аэродинамикой и внешним видом здесь поработали серьезно.

Боковые стекла у Barchetta обрезаны вместе с лобовым, а крыша не предусмотрена в принципе. Колесные диски с левой и правой стороны окрашены в разные цвета, а над задними вдобавок нависают специальные аэродинамические щитки из карбона.

Barchetta оснащена двигателем V12 на 800 сил и механической коробкой передач. Максимальная скорость заявлена на уровне 355 км/ч.

Тираж Pagani Zonda HP Barchetta составил всего три экземпляра. Стоило такое чудо 17 млн долларов (более 1 млрд рублей).

Bugatti La Voiture Noire

Bugatti

La Voiture Noire – самая дорогая машина от компании Bugatti. Уникальное купе, построенное в единственном экземпляре, создано по мотивам модели Bugatti 57SC Atlantic, которую выпускали в 30-е годы.

На таком автомобиле ездил сын основателя компании Жан Бугатти. Машина была черной и получила прозвище La Voiture Noire, что переводится с французского как «черный автомобиль».

Современная версия La Voiture Noire отличается очень необычным дизайном. Внимание уделили даже колесным дискам и дворникам, а выхлопных патрубков тут целых шесть штук.

Однако по технике это все тот же знакомый Chiron: двигатель W16 развивает 1 500 «лошадей».

В 2019 году La Voiture Noire был оценен в 13,4 млн долларов (851 млн рублей).

Rolls-Royce Boat Tail

Rolls-Royce

Звание самого дорогого автомобиля достается очень необычному Rolls-Royce. Огромный купе-кабриолет создан на основе модели Phantom Drophead Coupe, но сильно отличается от него внутри и снаружи.

Задняя часть машины напоминает по форме роскошную яхту. Вместо багажника – две створки, отделанные деревом. Они открываются вверх с помощью электропривода, а внутри прячется самый настоящий набор для пикника. То есть пассажирам не надо думать о фужерах, столовых приборах и табуретках – все это уже есть внутри! Охладить любимое шампанское поможет встроенный холодильник.

Правда, подойдет открытый Rolls-Royce только для хорошей погоды – места складной крыше в багажнике не нашлось, хотя в принципе ее можно установить.

Rolls-Royce

Техника у автомобиля стандартная. Под капотом стоит тот же самый двигатель V12 (571 л. с.), который устанавливается на Rolls-Royce Phantom.

К выпуску было запланировано всего три экземпляра Boat Tail.