В BMW объяснили, почему электрический i7 неотличим от обычной «семерки»

Два главных конкурента BMW и Mercedes-Benz совершенно по разному подошли к созданию флагманских электромобилей. Если батарейный EQS не имеет ничего общего с S-классом ни с точки зрения дизайна, ни в архитектурных решениях, то дизайн нового i7 практически полностью копирует внешность классической «семерки». Кроме того, обе модели построены на единой платформе. Почему так получилось, рассказал глава отдела дизайна баварской марки Адриан ван Хойдонк.

Фото: motor.ru motor.ru

По словам главного дизайнера BMW, в компании осознанно сделали похожими электрическую и классическую «семерки». Подобное решение позволило «объединить роскошь и электричество» в одном автомобиле. В противном случае покупателям предстояло бы сделать выбор между современными технологиями и комфортом.

Аналогичным образом дизайнеры уже поступали, когда выпустили на рынок батарейный iX3, который за исключением нескольких деталей повторял стилистику X3. Кроме того, в едином образе выполнены i4 и 4-серия Gran Coupe.

Однако в BMW подчеркивают, что не на все модели распространится новый фирменный стиль, показанный на «семерке». Например, на новой 5 series не будет узких светодиодных ходовых огней, а на других машинах -- такой же огромной решетки радиатора. Адриан ван Хойдонк добавил, что все автомобили марки должны соответствовать характерам конкретных клиентов, потому что в каждом сегменте рынка находятся разные покупатели.