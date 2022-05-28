DMC представила тюнинг для Ferrari Roma

Представленное в 2019 году двухместное купе сама Ferrari позиционирует как «бюджетную» модель, которая может стать первым автомобилем марки для нового клиента. Купе Roma оснащается 620-сильным 3,9-литровым V8 с турбонаддувом в сочетании с 8-ступенчатой роботизированной коробкой передач от SF90 Stradale. Несмотря на то, что мотор четырежды удостаивался звания «Двигатель года», а дизайн суперкара отмечен престижной наградой Red Dot и другими премиями, в ателье сочли, что в машине ещё есть что улучшить.

Фото: motor.ru motor.ru

Немецкое тюнинг-ателье DMC из Дюссельдорфа подготовило для модели комплект аэродинамических элементов, включающий в себя сплиттер на переднем бампере, массивный диффузор в заднем, накладки на штатные пороги и спойлер.

Выполненные из неокрашенного углепластика детали — либо в глянцевом, либо в матовом лаке — увеличивают прижимную силу. Вместе с обвесом на Ferrari Roma можно установить новые разноразмерные (21 дюйм спереди и 22 дюйма сзади) колёса PUR Wheels.

Технические доработки подразумевают занижение дорожного просвета на 35 миллиметров и перепрошивку блока управления двигателем, что позволяет увеличить мощность сразу на 88 лошадиных сил. В итоге 708-сильное купе с места до 100 км/ч разгоняется уже за 3,2 секунды против 3,4 секунды у стандартного автомобиля, а максимальная скорость составляет 326 километров в час — паспортный показатель заявлен на уровне 320 километров в час.