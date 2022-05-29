Самые модные и популярные автомодели 2022 года

Мода на автомобили – вещь достаточно переменчивая. Но есть такие модели, которые не утрачивают своей актуальности много лет. Рассмотрим самые популярные и покупаемые авто 2022 года.

Фото: Twitter Twitter

Toyota Corolla все также популярна, как и много лет назад. Японский производитель совершенствует модель от года к году, учитывая отзывы покупателей. Успех этого автомобиля стабилен, машина не утратит актуальности и в будущем.

Видео дня

Volkswagen Golf – доступный по цене автомобиль, который характеризуется простым управлением и обслуживанием. Вместе с тем, машина имеет достаточно стильный дизайн.

Функциональный и практичный пикап Ford F-Series с самого начала своего появления стал лидером продаж. Год от года модель совершенствуется с технической и дизайнерской стороны, поэтому машина до сих пор, что называется, в тренде.

Ford Focus покоряет автомобилистов простотой и надежностью. Новая модель представлена в стильном формате, улучшен салон и техническая сторона. В автомобиле работает гибридный двигатель.

Toyota Camry создана для тех, кто ценит комфортные и скоростные поездки. Производитель предлагает версии как с автоматической, так и с механической коробкой передач.

Hyundai Elantra – среднеразмерный гибридный автомобиль со скромным расходом топлива. На данный момент машина входит в число самых модных и популярных автомобилей.

Volkswagen Polo отлично себя чувствует на любых дорогах, нервности в пути не ощущаются за счет грамотной настройки подвески. В линейку входит 17 моделей, поэтому покупателю есть из чего выбирать.

Honda CR-V отличается интересным дизайном, современными технологичными решениями и удобным интерьером.

Огромный и мощный Chevrolet Silverado движется практически бесшумно и не потребляет много топлива. Машина отличается практичностью, вместительностью и проходимостью.