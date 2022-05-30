Камеры научат распознавать перевернутые номера

Структуры МВД России разработали новый ГОСТ, в котором прописаны требования к комплексам видеофиксации нарушений ПДД. Об этом сообщает «Коммерсант».
Так, в ГОСТе описывается каждый из 21 состава правонарушений, которые должны фиксировать камеры. В частности, прописан набор материалов и данных, необходимых для того, чтобы сотрудник Госавтоинспекции на их основе подписали штрафное постановление. Например, при автоматической фиксации нарушения лимита скорости, требуются две фотографии: обзорное фото машины и крупное фото его госномера. Оба изображения должны быть качественными, с высоким разрешением.
Если камера зафиксировала проезд по выделенной полосе или дороге с односторонним движением, то на фотографии должен быть виден и знак, требования которого нарушил автомобилист.
Кроме того, софт камер должен автоматически удалять некачественные кадры, возникшие из-за действия осадков. Также, согласно нового ГОСТа, камеры должны распознавать перевернутые государственные номера на автомобилях и мотоциклах. Фото и видеоматериалы должны сохраняться во внутренней памяти устройств не менее 30 дней.