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1 час назад

Камеры научат распознавать перевернутые номера

Газета.Ruиещё 3

Структуры МВД России разработали новый ГОСТ, в котором прописаны требования к комплексам видеофиксации нарушений ПДД. Об этом сообщает «Коммерсант».

Камеры научат распознавать перевернутые номера
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так, в ГОСТе описывается каждый из 21 состава правонарушений, которые должны фиксировать камеры. В частности, прописан набор материалов и данных, необходимых для того, чтобы сотрудник Госавтоинспекции на их основе подписали штрафное постановление. Например, при автоматической фиксации нарушения лимита скорости, требуются две фотографии: обзорное фото машины и крупное фото его госномера. Оба изображения должны быть качественными, с высоким разрешением.

Если камера зафиксировала проезд по выделенной полосе или дороге с односторонним движением, то на фотографии должен быть виден и знак, требования которого нарушил автомобилист.

Кроме того, софт камер должен автоматически удалять некачественные кадры, возникшие из-за действия осадков. Также, согласно нового ГОСТа, камеры должны распознавать перевернутые государственные номера на автомобилях и мотоциклах. Фото и видеоматериалы должны сохраняться во внутренней памяти устройств не менее 30 дней.

Автоэксперт,МВД России,Коммерсант,ГИБДД,
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