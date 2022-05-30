Камеры научат распознавать перевернутые номера

Структуры МВД России разработали новый ГОСТ, в котором прописаны требования к комплексам видеофиксации нарушений ПДД. Об этом сообщает «Коммерсант».

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Так, в ГОСТе описывается каждый из 21 состава правонарушений, которые должны фиксировать камеры. В частности, прописан набор материалов и данных, необходимых для того, чтобы сотрудник Госавтоинспекции на их основе подписали штрафное постановление. Например, при автоматической фиксации нарушения лимита скорости, требуются две фотографии: обзорное фото машины и крупное фото его госномера. Оба изображения должны быть качественными, с высоким разрешением.

Если камера зафиксировала проезд по выделенной полосе или дороге с односторонним движением, то на фотографии должен быть виден и знак, требования которого нарушил автомобилист.