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2 часа назад

«СберАвто» назвал самые популярные летние автоаксессуары

Газета.Ru

Автомобильные пылесосы и фольгированные экраны для ветрового стекла стали самым популярными автотоварами среди россиян в преддверии лета. Об этом говорится в исследовании, проведенном экспертами «СберАвто» и ИТ-компании «Платформа ОФД». Результаты исследования есть в распоряжении «Газеты.Ru».

«СберАвто» назвал самые популярные летние автоаксессуары
Фото: GRIKEYGRIKEY

Так, в апреле-мае продажи автомобильных пылесосов выросли на 128% по сравнению с таким же периодом прошлого года. Средний чек покупки составил 1706 руб.

Продажи фольгированных экранов для ветрового стекла выросли на 101%, а средний чек составил 447 руб. Рост показали и другие аксессуары для защиты автомобиля и пассажиров от солнца: шторки для боковых стекол выросли в продаже на 44%, средний чек составил 1192 руб.

Россияне также активно покупают автомобильные крепления для велосипедов. В весеннем сезоне 2022 года объем продаж этих аксессуаров увеличился на 67%, а средний чек составил 4926 руб.

В преддверии дачного сезона на 63% выросли продажи специальных переносок для животных, которые можно поставить в салон автомобиля. Средний чек покупки составил 1765 руб.

Незначительно (на 7%) выросли продажи омывающей жидкости и транспондеров (на 5%). Средний чек покупки - 240 и 2036 руб. соответственно.

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