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1 час назад

Нужно ли менять масло, если машина стояла на приколе

Российская Газета

На автомобильных интернет-форумах вступают в диспуты представители двух лагерей. Первые утверждают, что с автомобилем, простоявшим на приколе долгое время, ничего делать не нужно - сел и поехал. Их оппоненты считают иначе - настаивают на замене моторного масла, а в противном случае пугают поломками силового агрегата. "РГ" разобралась, кто здесь прав.

Нужно ли менять масло, если машина стояла на приколе
Фото: istockistock

Моторное масло следует менять по графику, предусмотренному автопроизводителем. Как правило, автокомпании рекомендуют обновлять лубрикант раз в 10 - 15 тысяч км или раз в год. Однако в продвинутых моделях время замены подсказывает также и борткомпьютер, ориентируясь на количество моточасов и условия эксплуатации. Но если автомобиль простоял без движения больше полугода, смена моторного масла перед началом движения становится необходимой.

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Дело в том, что масло при долгом бездействии в моторе окисляется и стремительно теряет эксплуатационные свойства. Ведь кислород, как известно, попадает в мотор через вентиляцию картера и окисляет смазочный материал. В результате образуются кислотосодержащие смеси, которые начинают агрессивно воздействовать на внутренние части силовой установки.

Кроме того, из-за перепада температур в поддоне образуется конденсат. Вода под действием перепада температур оседает на стенках картера и смешивается с маслом. В итоге образуется агрессивная эмульсия, наносящая вред силовому агрегату.

И, наконец, из-за процесса испарения масло теряет легкие фракции. Поскольку о постоянном перемешивании масла у машины, на которой долго не ездят, речи не идет, запускается процесс расслоения смеси и выпадение в осадок тяжелых фракций. Такие компоненты - это фактически битумный налет, который прилипает к стенкам и дну картера. Хуже всего, что такой осадок не удается изгнать из двигателя даже после слива старого масла.

Таким образом, масло в моторе машины, "законсервированной" хотя бы на полгода, не будет смазывать и охлаждать силовой агрегат должным образом. И самое интересное, что на вид лубрикант не будет казаться деградировавшим. Именно поэтому специалисты рекомендуют, как минимум, не начинать движение, не проведя обслуживание такого мотора.

Что именно следует сделать? Прежде всего - не заводить мотор, а вместо этого слить старый лубрикант и залить промывочное масло. Такая жидкость, как правило, низкой вязкости включает в себя специальные добавки на основе кальция, задача которых - нейтрализовывать образующиеся в двигателе кислоты и препятствовать появлению новых отложений. Затем двигатель должен поработать на промывочном масле 15-20 минут на холостых оборотах, после чего промывку сливают, меняют масляный фильтр и заливают новое моторное масло.

Альтернативный, но все же не столь эффективный вариант - использовать так называемые пятиминутные промывки. В своем составе "пятиминутки" содержат растворители и сульфонат кальция: эти вещества призваны быстро и агрессивно очищать двигатель от нагара и грязи. Такие средства заливают в двигатель, дают двигателю поработать на холостом ходу 5-10 минут, после чего сливают отработку, заливают свежее масло и ставят новый фильтр. Однако с полноценным промывочным маслом эти экспресс-субстанции соперничать, конечно, не могут.

Автоэксперт,
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