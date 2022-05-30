Не дороже «Гранты»: топ-10 cамых дешевых машин в мире

Как и в случае с самыми дорогими и роскошными автомобилями, цены на самые дешевые машины в мире вас тоже удивят. Только приятно. Недорогие авто создавались с прицелом на совсем другого покупателя, оттого получились максимально доступными. Даже самая дешевая модель на российском рынке – «Лада Гранта» – по сравнению с ними будет настоящей роскошью. Минимальную комплектацию отечественного бестселлера сегодня можно купить за 727 900 рублей, а это целых 12 780 долларов!

Фото: Renault Renault

Самая дешевая машина в мире – индийская Tata Nano – стоила в свое время 3 500 долларов (199 тыс. рублей по текущему курсу). Сейчас эта модель уже не производится, но есть другие альтернативные варианты. О них и расскажем в рейтинге.

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Tata Tiago

Tata Tiago

Открывает наш топ-10 самых дешевых машин в мире автомобиль от все той же индийской компании Tata – хэтчбек Tiago. По сути, он заменил ушедший с конвейера Tata Nano, но стал выглядеть намного солиднее.

Tiago комплектуется бензиновым двигателем 1,2 л на 86 л. с. Коробок передач две – пятиступенчатая механика и «робот». В базовой комплектации уже есть две подушки безопасности, АБС и задний парктроник.

Цены на авто начинаются с отметки в 7 000 долларов (398 тыс. рублей). Раньше за эти деньги можно было купить два Tata Nano.

Maruti Suzuki Eeco

Бюджетный индийский минивэн позиционируется как простой и доступный автомобиль для семьи. Благодаря высокой крыше и удачной компоновке салон вмещает пять или семь человек. Плюс, автомобиль предлагает широкие возможности трансформации салона.

На выбор покупателям предлагают два типа двигателей: обычный бензиновый и работающий на сжатом природном газе. Оба очень экономичны. Бензиновый будет расходовать около 6 л на 100 км, а газовый и вовсе – 4,7 л.

Самый доступный Eeco стоит 6 000 долларов (341 тыс. рублей).

Chery QQ Ice Cream

Российским покупателям знаком Chery QQ первого поколения. Тот компактный автомобильчик копировал Daewoo Matiz и стоил дешево.

Совсем недавно в Китае представили Chery QQ третьего поколения. Теперь это электромобиль, получивший приставку Ice Cream («мороженое») к названию.

Автомобиль длиной всего 2,98 м вмещает четырех пассажиров, но багажник фактически отсутствует. Мощность электромотора всего 27 л. с., а заявленный пробег на одной зарядке (с самым емким аккумулятором) не превышает 170 км.

Цены начинаются с отметки 5 900 долларов (336 тыс. рублей).

Renault Kwid

Бюджетный хэтчбек от Renault по формату напоминает знакомый россиянам Sandero Stepway. У него внедорожный облик, накладки из некрашеного пластика на арках и вполне серьезный дорожный просвет – 184 мм.

Для бюджетного автомобиля Kwid оснащен неплохо. В списке опций есть современная мультимедийная система, цифровая панель приборов и камера заднего вида. Двигатель объемом 0,8 л (54 л. с.) сочетается только с механикой, для мотора 1,0 л (68 л. с.) доступен еще и «робот».

В Индии самый доступный Kwid стоит 5 800 долларов (330 тыс. рублей).

Lingbao Coco

Lingbao Coco

Этот китайский электромобиль получился очень компактным: ширина едва превышает 1,5 м, а колесики – всего 13 дюймов. Но, несмотря на скромные размеры (колесная база всего 2,3 м), Lingbao Coco имеет пятидверный кузов и четырехместный салон и даже оставляет немного места для багажа.

Электромотор выдает 41 л. с. Заявленный пробег на одной зарядке составляет 120 или 220 км (в зависимости от модификации).

Базовая машина по опциям будет практически «пустой», но и цена очень привлекательная – 5 300 долларов (301 тыс. рублей).

Maruti Suzuki Alto

Компактный хэтчбек Alto – один из самых продаваемых автомобилей в Индии. У него незатейливый дизайн, компактные габариты, пятиместный салон и простое оснащение.

Покупателям доступно целых восемь комплектаций на выбор. Есть модификации с двигателем, работающим на сжатом природном газе (метане).

Бензиновый мотор объемом 0,8 л развивает 48 л. с. Коробка передач в любом случае – пятиступенчатая механическая, автомат не предусмотрен в принципе. Зато в «базе» уже есть подушка безопасности, АБС и задний парктроник.

Самая простая комплектация Alto стоит 5 200 долларов (296 тыс. рублей).

Maruti Suzuki S-presso

Maruti Suzuki S-presso

Еще одна модель Suzuki для индийского рынка – кроссовер S-presso. У него симпатичный «квадратный» дизайн, накладки из некрашеного пластика по периметру, короткие свесы и дорожный просвет в 180 мм. Привод для всех комплектаций исключительно передний.

Салон кроссовера вмещает пять человек. В отличие от хэтчбека Alto, у S-presso есть такая «роскошная» опция, как роботизированная коробка передач. Бензиновый двигатель развивает 68 л. с., есть модификации на метане.

Цены на индийский кроссовер начинаются с отметки в 5 100 долларов (290 тыс. рублей).

Wuling Mini EV

Wuling Mini EV

Компактный трехдверный хэтчбек от компании Wuling совершил самую настоящую революцию на автомобильном рынке Китая. Он был представлен в 2020 году и уже через год стал самым продаваемым электромобилем в Китае, с большим отрывом обогнав Tesla и все остальные модели от известных автопроизводителей. Дизайн Mini EV даже скопировал Chery, представив модель QQ Ice Cream.

Автомобиль способен вместить четырех человек, и это при колесной базе всего в 1,94 м. В салоне нет даже бардачка, но место для кондиционера и радиоприемника с USB нашлось.

Электромотор выдает всего 27 л. с., и быстрее 100 км/ч разогнаться на автомобиле не получится. Запас хода заявлен на уровне 120-170 км в зависимости от емкости батареи.

Одно из главных преимуществ Mini EV – низкая цена. Базовая версия стоит 4 800 долларов (273 тыс. рублей).

Letin Mengo

Letin Mengo

Еще один китайский электромобиль в нашем рейтинге. В отличие от сверхпопулярного Wuling Mini EV кузов у Letin Mengo пятидверный. Оснащение тоже вполне «взрослое». В списке опций есть девятидюймовый дисплей, камера заднего вида и даже система мониторинга «слепых» зон.

Mengo предлагает несколько вариантов двигателей и батарей на выбор. В базовой комплектации мощность составляет 34 л. с., а запас хода – 130 км. С более емкой батареей заявленный пробег вырастает до 300 км, но в любом случае такой автомобильчик рассчитан прежде всего для города.

Цена самой простой комплектации приятно удивляет – всего 4 400 долларов (250 тыс. рублей).

Bajaj Qute (RE60)

Bajaj Qute (RE60)

Bajaj Qute – самый дешевый автомобиль в мире. У себя на родине, в Индии, он стоит 3 400 долларов. В пересчете на рубли это 193 тысяч.

Компания, выпустившая эту модель, занимается в основном мотоциклами, и формально Qute даже не совсем автомобиль. Некоторое время он официально продавался в России и был сертифицирован как квадроцикл категории L7, но слишком высокая цена не позволила ему конкурировать с полноценными автомобилями, и продажи прекратились.

Необычного в Bajaj Qute много: двигатель развивает 13 л. с., ширина составляет 1 312 мм, а весит он всего-навсего 399 кг!