Основные риски покупки самых дешевых кроссоверов с пробегом

Несмотря на рост цен на рынке подержанных автомобилей, в России продается достаточно много кроссоверов с пробегом дешевле 300 тыс. руб. Автоэксперты оценили, какие риски связаны с покупкой таких автомобилей.

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Кроссоверы дешевле 100 тысяч рублей

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Менее чем за 100 тыс. руб. в России в 2022 году можно купить УАЗ-3151 или классическую "Ниву", изредка – ЛуАЗ. Выпущенные в 1990-е годы автомобили за такую цену могут быть всё еще на ходу, объясняют эксперты издания "За рулем", но потребуют очень больших вложений.

Иногда в продаже встречаются "Нивы" старше 25 лет с небольшим пробегом, которые много лет простояли в гараже. Уже через пару лет активной эксплуатации такой кроссовер потребует ремонта, равного или превосходящего по цене изначальную стоимость. Главная проблема – низкая стойкость кузовов отечественных автомобилей к коррозии.

Кроссоверы от 100 до 200 тысяч рублей

В этой ценовой категории начинают появляться Chevrolet Niva первых лет выпуска. Можно найти классическую "Ниву", выпущенную 10­–12 лет назад, но с очень большим пробегом. Специалисты считают, что главное при выборе – состояние кузова. Остальное в старых "Нивах" всё равно ломается часто и непредсказуемо.

В пределах 200 тыс. руб. на российском рынке подержанных автомобилей стоят некоторые кроссоверы иностранных производителей с большим пробегом. Отдельные экземпляры выпущены еще в 1980-е годы. Достаточно много Kia Sportage первого поколения. Эти автомобили в основном ввезены в Россию подержанными, у них было много владельцев, а узнать реальный пробег практически невозможно. Почти все они требуют дорогостоящего ремонта.

Также в категорию "до 200 тыс. руб." попадают Chery Tiggo T11 в возрасте 14–15 лет. Кузов китайского кроссовера еще менее устойчив к ржавчине, чем у "Нивы", но двигатели считаются относительно надежными.

Кроссоверы до 300 тысяч рублей

В эту ценовую категорию попадают УАЗ Patriot первых годов выпуска с относительно небольшим пробегом или более новые экземпляры, одометр которых показывает уже более 200 тыс. км. Встречаются классические "Нивы" возрастом около 10 лет, но тоже с очень высоким пробегом и в плохом состоянии. В большинстве регионов, кроме Дальнего Востока, выбор отечественных кроссоверов с пробегом в этой ценовой категории достаточно большой, а запчасти стоят недорого.

По цене около 300 тыс. руб. обычно продаются кроссоверы-иномарки, выпущенные в конце 1990-х годов. Среди них эксперты отдельно выделяют Honda CR-V первого поколения и Mitsubishi Pajero второго поколения. Это надежные автомобили, состояние кузова которых часто бывает лучше, чем у гораздо более молодых российских, китайских или корейских кроссоверов.

Иногда на вторичном рынке попадаются Jeep Cherokee или Mercedes-Benz M-класса. Обычно так дешево продают престижные кроссоверы, неоднократно побывавшие в ДТП и требующие очень больших финансовых затрат для приведения в порядок.