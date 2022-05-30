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2 часа назад

Новости автомира: Toyota и Stellantis выпустят большой фургон

Motor.ruиещё 1

Корпорация Stellantis и европейское подразделение Toyota приняли решение расширить сотрудничество. Отныне, помимо компактных и средних LCV (легких коммерческих автомобилей), партнеры будут заниматься совместным выпуском крупных коммерческих машин, причем у них будут как топливные, так и полностью электрические версии. Большой фургон увидит свет в 2024 году и станет первенцем Toyota Motor Europe в сфере крупногабаритного коммерческого транспорта.

Toyota и Stellantis выпустят большой фургон
Фото: © Motor1© Motor1

В заявлении говорится, что разработкой новой модели займется Stellantis: то есть, она будет представлять собой видоизмененную версию одного из фургонов европейского производителя, который будет продавать Toyota. По неофициальным данным, шильдик японской марки примерит на себя наследник старшего LCV марки Fiat — Ducato, которому добавят электрическую силовую установку.

Фургон поступит в продажу в 2024 году и будет доступен только в странах Европы. Сборку модели наладят на двух заводах — в польском Гливице и итальянском Атессе.

Корпорация Stellantis (вернее, ныне входящая в ее состав Groupe PSA) и Toyota сотрудничают в сфере LCV с 2012 года. Toyota продает в Европе фургоны и микроавтобусы ProAce, унифицированные с Peugeot Traveller и Citroen SpaceTourer, а также более компактный ProAce City — аналог Citroen Berlingo, Peugeot Rifter/Partner и Opel Combo.

В первом квартале 2022 года продажи LCV в Европе обвалились на 18,1 процента, говорится в отчете Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA). Несмотря на это, спрос на легкие коммерческие автомобили все еще довольно высок: за три месяца 16 производителям удалось сбыть 411 097 таких машин. В общей сложности с января по март европейцы купили 2 245 976 автомобилей всех классов.

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