Toyota и Stellantis выпустят большой фургон

Корпорация Stellantis и европейское подразделение Toyota приняли решение расширить сотрудничество. Отныне, помимо компактных и средних LCV (легких коммерческих автомобилей), партнеры будут заниматься совместным выпуском крупных коммерческих машин, причем у них будут как топливные, так и полностью электрические версии. Большой фургон увидит свет в 2024 году и станет первенцем Toyota Motor Europe в сфере крупногабаритного коммерческого транспорта.

Фото: © Motor1 © Motor1

В заявлении говорится, что разработкой новой модели займется Stellantis: то есть, она будет представлять собой видоизмененную версию одного из фургонов европейского производителя, который будет продавать Toyota. По неофициальным данным, шильдик японской марки примерит на себя наследник старшего LCV марки Fiat — Ducato, которому добавят электрическую силовую установку.

Фургон поступит в продажу в 2024 году и будет доступен только в странах Европы. Сборку модели наладят на двух заводах — в польском Гливице и итальянском Атессе.

Корпорация Stellantis (вернее, ныне входящая в ее состав Groupe PSA) и Toyota сотрудничают в сфере LCV с 2012 года. Toyota продает в Европе фургоны и микроавтобусы ProAce, унифицированные с Peugeot Traveller и Citroen SpaceTourer, а также более компактный ProAce City — аналог Citroen Berlingo, Peugeot Rifter/Partner и Opel Combo.