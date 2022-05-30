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49 минут назад

Редчайший пикап Lada Niva канадской сборки продают за 1,5 миллиона рублей

Motor.ru

С 1990 по 1992 в Канаде собирали пикапы на базе Lada Niva: всего было построено две сотни экземпляров, которые продавались на местом рынке под названием Pickup 2121 Canada 4x4. Одна из этих машин 1992 года выпуска обнаружилась в Москве: в настоящее время она выставлена на продажу на Auto.ru по цене 1,5 миллиона рублей. Столь высокую стоимость продавец объясняет тем, что из всей партии сохранилось всего два пикапа, один сейчас находится в США, а второй — в России.

В России появился пикап Lada Niva канадской сборки
Фото:  Auto.ru Auto.ru

Из описания следует, что пикап был отреставрирован в течение года и сейчас находится «в состоянии нового автомобиля». Pickup 2121 Canada 4x4 с номером кузова 160 (из 200) построен на базе трехдверной Нивы: задняя часть кузова была полностью изменена, а фонари позаимствовали у GMC Safari. Нынешний владелец приводит паспортные данные пикапа — 1,6-литровый бензиновый двигатель мощностью 72 лошадиные силы, механическая коробка передач и полный привод.

Данный образец привезли в Россию еще в 1993 году, при этом его пробег, если верить описанию на Auto.ru, составляет всего тысячу километров.

Auto.ru

Сборка пикапов на базе Нивы была налажена на территории промышленной зоны Halifax Autoport в канадском городе Галифакс. На выбор предлагалась четырех- либо пятиступенчатая «механика», можно было заказать литые диски, пороги и люк на крыше, а пластиковые расширители арок и защита заднего стекла были частью стандартного оснащения.

В России тоже выпускаются пикапы на базе Нивы. Например, в арсенале дочернего предприятия АвтоВАЗа «ВИС-Авто» есть пикап с двойной кабиной ВИС-23461.

Автоэксперт,GMC Safari,Lada,Автоваз,
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