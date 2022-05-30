Как самостоятельно увеличить мощность бензинового двигателя

По мере эксплуатации автомобиля его разгонная динамика нередко начинает заметно ухудшаться, и владельцу следует предпринять ряд мер, чтобы вернуть прежнюю прыть своему авто. "РГ" дает рекомендации, на что следует обратить внимание в такой ситуации, и чего делать не нужно.

Фото: АвтоВАЗ АвтоВАЗ

О начинающихся проблемах с силовым агрегатом и другими узлами несложно догадаться по косвенным признакам - прежде всего вялой реакции на "газ", сложностям с запуском мотора и огрехам в его работе (плавающие обороты, вибрации, "троение" и т.д.) и в том числе - по повышению расхода топлива.

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Во всех случаях, первое, что следует сделать, это разобраться с тем, что вы льете в бензобак. Ведь нередко бывает достаточно лишь сменить АЗС и при этом убедиться, что в документах, представленных на доске объявлений выбранной вами станции фигурирует авторитетная нефтяная компания.

Вдохнуть в мотор новую жизнь вполне может также и обстоятельное ТО. Здесь нужно провести сервисные манипуляции по максимуму - поменять масло, свечи зажигания, антифриз, фильтры (включая топливные), а также прочистить радиатор.

Если проблема не ушла, а автомобиль при разгоне по-прежнему откровенно вялый, определяем, что не так, методом исключения. Начать стоит с промывки системы питания двигателя. Чтобы убедиться в "диагнозе", лучше всего загнать автомобиль на специальный стенд. Однако можно промыть систему и без такого теста, действуя в профилактических целях.

Нередко прежняя прыть к машине возвращается после очистки форсунок. Если речь идет о популярной нынче ультразвуковой промывке, предполагается демонтаж форсунок, их тестирование на стенде и обработка в ультразвуковой ванне с жидкостью для очистки.

Существует и гораздо более дорогой способ "реанимации" - замена закоксовавшихся форсунок. Для справки - цена одной оригинальной форсунки для иномарки средней руки начинается сегодня примерно с 10 тыс. рублей.

Как вариант, очистку можно провести и с помощью присадок, которые заливают в бензобак. Однако такой вариант не стоит выбирать, если двигатель изношен и забит отложениями. В этом случае присадки гарантированно поднимут загрязнения со стенок бензобака и топливопровода, и эта взвесь лишь окончательно забьет топливный фильтр и форсунки, то есть не улучшат, а ухудшат ситуацию.

Еще одна частая причина ухудшения динамики - подсос воздуха в обход ДМРВ (датчика массового расхода воздуха). Чаще всего проблему провоцирует негерметичность каналов подачи воздуха к ДМРВ. В результате мотор начинает работать с перебоями (зависают обороты, пропадает тяга), и соответственно - растет расход горючего. Выход очевиден - замена ДМРВ.

Обязательно нужно убедиться также, что в порядке каталитический нейтрализатор. Если он поврежден, обломки его начинки могут перекрыть проход выпускным газам, и в результате из-за противодавления упадет мощность мотора. Если же керамическая пыль попадет в двигатель, возможны задиры цилиндропоршневой группы с перспективой дорогостоящего ремонта. Кстати, помимо ухудшения динамики одним из явных признаков проблем с катализатором будет характерный шум и дребезжание из-под днища, а в выхлопных газах появится сильный запах сероводорода.