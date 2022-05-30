Нижегородская компания «Универсал НН», занимающаяся производством комплектующих для переоборудования микроавтобусов и их продажей, разработала уникальный спецавтомобиль — туристический кабриолет на базе УАЗ Профи, на который обратил внимание «Русский автомобиль». Сообщается, что машина создавалась специально для экскурсий в горах: ее оснастили складным тентовым верхом и покрасили в два цвета, черный и оранжевый металлик.

По некоторым данным, салон рассчитан на восемь пассажиров, причем компоновку салона можно варьировать при необходимости. В случае непогоды натягивается тент и пристегиваются полиэтиленовые окна.

«Русский автомобиль» рассказывает, как происходил процесс по превращению Профи в кабриолет: панели крыши были вырезаны, как и задняя стенка, а на шасси водрузили оригинальную грузовую платформу с композитными внешними панелями, кабину усилили и установили трубчатый каркас. Фонари, судя по фотографиям, позаимствовали у Патриота. Стоимость переоборудования Профи в туристический кабриолет не уточняется.

Это не первый кабриолет на базе автомобиля УАЗ. Например, известно, что в гараже президента Намибии Хаге Готтфрида Гейнгоба имеется открытая версия Патриота — этот автомобиль глава страны использует для торжественных церемоний. От внедорожника, который продается в России, кабриолет отличается установленной сзади лестницей с поручнями, отделкой салона, отсутствием задних дверей и особой окраской кузова. Причем такой автомобиль выпускается официально.